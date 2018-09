Phim 'Mẹ chồng' của Thanh Hằng cạnh tranh với hàng loạt phim ngoại vào tháng 12

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Thanh Hằng được công chiếu cùng thời điểm với nhiều phim Hollywood khác.

Murder On The Orient Express (Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông)

Khởi chiếu: 1/12

Thời lượng: 114 phút

Diễn viên: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz

Sau bản điện ảnh năm 1974 giành được 6 đề cử giải Oscar, tiểu thuyết Án mạng trên tàu tốc hành Phương Đông được tái hiện trong phiên bản mới với một số tình tiết được cải biên để đem lại sự bất ngờ cho khán giả.

Phim xoay quanh thám tử lừng danh Hercule Poirot (Kenneth Branagh) trên chuyến tàu tốc hành đến Istanbul. Trên chuyến tàu vắng khách, Poirot tình cờ gặp Samuel Ratchett (Johnny Depp), một người Mỹ có vẻ ngoài của một doanh nhân, một nhà từ thiện. Nhưng sau đó, Ratchett bất ngờ được phát hiện đã chết với 12 nhát dao đâm. Một nhóm điều tra được thành lập ngay trên chuyến tàu và điểm kỳ lạ đầu tiên được phát hiện đó là 12 nhát dao đâm theo 12 cách khác nhau, chứng tỏ có nhiều hung thủ tham gia vụ án mạng. Sau khi thẩm vấn sơ bộ và kết nối các tình tiết, thám tử Poirot phát hiện rằng 12 hành khách, cộng thêm người trưởng toa, tất cả đều đang che giấu một điều gì đó và họ đều liên quan mật thiết đến cùng một câu chuyện, một vụ án.

Trailer phim 'Murder On The Orient Express' Mẹ chồng

Khởi chiếu: 1/12

Thời lượng: 94 phút

Diễn viên: Thanh Hằng, Diễm My, Ngọc Quyên, Lan Khuê, Midu, Quốc Cường, Lâm Vinh Hải, Song Luân, Tiết Cương

Phim xảy ra ở bối cảnh giả định mang tên Đại Điền vào những năm 1945-1950 và có nội dung về cuộc đời cô Ba Trân (Thanh Hằng), một người phụ nữ Nam Bộ chịu nhiều ảnh hưởng của nền giáo dục Nho giáo. Từ khi về làm dâu, Ba Trân luôn phải chịu nhiều bất hạnh với những quy củ hà khắc từ gia đình nhà chồng. Ngỡ tưởng, những bi thương từng nếm trải sẽ khiến Ba Trân trở nên vị tha và nhân hậu hơn với con dâu mình. Thế nhưng, do sức ép của việc gìn giữ và duy trì nề nếp dòng họ, cô lại tiếp tục lặp lại con đường nhân bản bi kịch của mình lên những người phụ nữ khác khi cô trở thành mẹ chồng.

Thanh Hằng gây chú ý với cảnh nóng trong phim 'Mẹ chồng'

Beyond Skyline (Vùng trời diệt vong)

Khởi chiếu: 1/12

Thời lượng: 105 phút

Diễn viên: Frank Grillo, Bojana Novakovic, Iko Uwais, Callan Mulvey

Phần tiếp theo của Skyline sẽ lấy mốc thời điểm ngang với phần đầu nhưng ở bối cảnh khác với dàn nhân vật mới. Frank Grillo sẽ vào vai người cha tìm cách giải cứu con mình khỏi nanh vuốt bọn ngoài hành tinh. Điểm nhấn mới của phim là những cảnh chiến đấu bằng nắm đấm được thực hiện bởi ngôi sao Iko Uwais vốn nổi tiếng bởi những ngón đòn Pencak Silat uy lực trong The Raid.

Trailer phim 'Beyond Skyline' Lino: Uma Aventura de Sete Vidas (Lino và 7 kiếp nạn)

Khởi chiếu: 1/12

Thời lượng: 93 phút

Diễn viên lồng tiếng: Selton Mello, Paolla Oliveira, Dira Paes

Lino, một nhân viên làm trong ngành giải trí và công việc hằng ngày của anh là phải phục vụ những chủ nhân nhỏ tuổi trong bộ trang phục mèo. Chán nản công việc, Lino tìm đến vị pháp sư nổi tiếng với ước mơ đổi đời nhưng tréo ngoe thay anh lại biến thành một con mèo to lớn. Để trở lại thành người, Lino phải trải một hành trình gian khổ và cười ra nước mắt để trở thành người.

Trailer phim 'Lino và 7 kiếp nạn' The Bachelors (Thị trấn tình yêu)

Khởi chiếu: 1/12

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Odeya Rush, J.K. Simmons, Jean Louisa Kelly

Khi Jeanie, người bạn đời của Bill mất vì bạo bệnh, ông vì quá đau buồn nên đã quyết định cùng cậu con trai Wes chuyển tới sống tại một thị trấn mới với hy vọng sẽ xoa dịu được nỗi đau. Tại đây, cha con Bill (J.K.Simmons) và Wes tỏ ra lúng túng trong việc cố gắng lắp những mảnh ghép mới, những khoảnh khắc vui buồn lẫn lộn vào bức tranh cuộc đời còn đang mang màu mất mát của họ. Bộ phim là một hành trình của hai cha con Bill và Wes trong việc học cách sống cùng mất mát và thậm chí là học lại cách yêu và được yêu.

Trailer phim 'The Bachelors' Daddy's Home 2 (Bố ngoan, bố hư 2)

Khởi chiếu: 8/12

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Mark Wahlberg, Will Ferrell, Mel Gibson, John Lithgow

Chuyện phim xoay quanh những tình huống hài hước xảy ra giữa “bố dượng” Brad và “bố đẻ” Dusty trong hành trình giành lấy tình yêu của những đứa trẻ. Giờ đây hai người cha đã quyết định dẹp đi mọi hiềm khích trong quá khứ để cùng lo cho gia đình của họ. Những tưởng cả gia đình sẽ có một kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh vui vẻ và ý nghĩa thì hai ông nội tình cờ xuất hiện, vô tình châm ngòi cho một cuộc chiến khác nổ ra.

Trailer phim 'Daddy's Home 2' Wonder Wheel (Vòng xoay cám dỗ)

Khởi chiếu: 8/12

Thời lượng: 101 phút

Diễn viên: Kate Winslet, Juno Temple, Justin Timberlake và James Belushi

Ginny (Kate Winslet), một phụ nữ luống tuổi, từng theo đuổi nghiệp diễn viên nhưng đành an phận làm phục vụ tại một nhà hàng nhỏ và sống cùng người chồng thô lỗ, cục mịch. Cuộc đời cô có lẽ đã trôi qua trong chán chường và tẻ nhạt, nếu như cô không phải lòng Mickey, chàng cứu hộ điển trai (Justin Timberlake) với mơ mộng sẽ trở thành nhà soạn kịch. Chuyện tình ngang trái nảy nở giữa hai tâm hồn đam mê nghệ thuật, khát khao được giải thoát khỏi nhịp sống bế tắc thường ngày của chính họ. Mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi người con gái riêng của chồng Ginny đột ngột trở về nhà sau nhiều năm mất liên lạc và cũng đem lòng thích Mickey.

Trailer phim 'Wonder Wheel' The Golden Monk (Hàng ma truyện)

Khởi chiếu: 8/12

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Trịnh Khải, Trương Vũ Kỳ, Tạ Y Lâm

Lấy bối cảnh vào thời nhà Nam Tống (Trung Quốc), yêu quái hoành hành khắp nơi khiếp dân chúng lầm than. Lúc này, hoà thượng Bất Thông của chùa Huyền Quang được cử xuống núi để diệt trừ yêu ma, tình cờ chạm mặt cô gái chuyên hàng ma Thanh Thanh. Thật ra kiếp trước, cả Bất Thông và Thanh Thanh là kim đồng ngọc nữ trên trời, vì yêu nhau mà phạm luật nên đã bị đày xuống trần gian. Cả hai người đã trải qua nhiều kiếp luân hồi nhưng chưa bao giờ được gặp lại nhau một lần, cho đến ngày định mệnh này. Cũng trong lúc này, Độc Long - một tên yêu quái từng bị Bất Thông đánh bại lại bày ra một âm mưu vô cùng ghê gớm.

Trailer phim 'The Golden Monk' The Swindlers (Vòng xoáy lừa đảo)

Khởi chiếu: 8/12

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Hyun Bin, Ji-tae Yu, Seong-woo Bae

Phim kể về cuộc truy tìm tên trùm lừa đảo Jang Doo Chil, kẻ vừa được báo tử cách đó không lâu. “Những kẻ liên quan” đến Doo Chil đánh hơi được tin tức này và nhanh chóng lên kế hoạch truy sát gã. Mỗi người, mỗi mục đích nhưng đã cùng gộp lại chung một đội để “hợp sức” truy sát kẻ thù. Hành trình tìm kiếm Doo Chil không phải dễ dàng, vừa phải lẩn tránh tai mắt của cảnh sát, vừa phải ráo riết lùng sục mọi thông tin dấu vết, đồng nghĩa với việc những kẻ dám tham gia trong phi vụ này đều không phải dạng vừa.

Trailer phim 'The Swindlers' Giấc mơ Mỹ

Khởi chiếu: 8/12

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Bình Minh, Mai Thu Huyền, Đinh Y Nhung, Trương Thế Vinh

Nội dung nói về chuyện tình của cặp vợ chồng bác sĩ Hoàng Linh (Mai Thu Huyền) và Thế Vinh (Bình Minh) đã đổ vỡ hôn nhân và tìm lại nhau ở những phút cuối của cuộc đời trên đất Mỹ. Phim sử dụng thủ pháp kể chuyện quá khứ đan xen hiện tại, kết hợp với bối cảnh nước Mỹ chiếm 50% thời lượng phim, trải qua nhiều mùa xuân, hạ, thu, đông với nhiều địa danh nổi tiếng.

Trailer phim 'Giấc mơ Mỹ' Star War: The Last Jedi (Star Wars: Jedi cuối cùng)

Khởi chiếu: 15/12

Thời lượng: 133 phút

Diễn viên: Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Mark Hamill...

Phim sẽ tiếp tục hành trình còn dang dở của phần trước, khi quân Kháng Chiến đang nắm phần thắng trong cuộc đối đầu với Tổ Chức Thứ Nhất tàn độc. Nữ anh hùng Rey (Daisy Ridley) đã dấn thân đến hành tinh xa lạ Ahch-To, nơi cô có cơ hội tầm sư chiến binh huyền thoại Luke Skywalker. Cũng từ đây, bậc thầy Jedi này sẽ hướng dẫn cho Rey cách sử dụng thuần thục Thần Lực. Lúc này, Chỉ huy Tối thượng Snoke của Tổ Chức Thứ Nhất đã mở cuộc thanh trừng tàn khốc giáng xuống những thành viên quan trọng của lực lượng Kháng chiến.

Trailer phim 'Star Wars The Last Jedi'

Ferdinand (Ferdinand phiêu lưu ký)

Khởi chiếu: 15/12

Thời lượng: 107 phút

Lấy bối cảnh tại Tây Ban Nha, phim là câu chuyện về một chú bò to xác nhưng mang tâm hồn bé bỏng và một trái tim nhân hậu. Ngày nọ, một biến cố xảy ra khi Ferdinand bất ngờ bị bắt khỏi cô chủ nhỏ và đưa đến những đấu trường bò đẫm máu. Để có thể trở lại mái nhà xưa, chú bò tội nghiệp kết hợp cùng những người bạn chung "hoàn cảnh" lên kế hoạch tẩu thoát. Cả bọn chu du khắp các thành phố của xứ sở bò tót và gặp những tình huống oái ăm cười ra nước mắt.

Trailer phim 'Ferdinand' Jeeper Creeper (Kẻ săn lùng sợ hãi)

Khởi chiếu: 15/12

Thời lượng: 105 phút

Diễn viên: Gina Philips, Jonathan Breck, Ray Wise, Luke Edwards

Bộ phim điện ảnh kinh dị do Mỹ sản xuất từng được khán giả chú ý vào năm 2005. Sau khi phần 2 kết thúc đầy tiếc nuối, thì nay đạo diễn Victor Salva quyết định hồi sinh con quái vật kinh hoàng chuyên ăn thịt những nạn nhân mà nó bắt được. Ở phần 3 này, khán giả sẽ theo chân trung sĩ Davis Tubbs thành lập đội quân đặc biệt để tiêu diệt tên Creeper (Breck) mãi mãi, đồng thời tìm hiểu nguồn gốc của con quái vật gieo rắc nỗi kinh hoàng cứ 23 năm một lần.

Trailer phim 'Jeeper Creeper' The Preparation (Ngày không còn mẹ)

Khởi chiếu: 15/12

Thời lượng: 114 phút

Diễn viên: Goh Doo-shim, Kim Sung-kyun, Yoo Sun, Park Chul-min, Kim Hee-jung,Shin Se-kyung

In-gyu là một đứa trẻ lên 7 “mắc kẹt” trong hình hài một người đàn ông xấp xỉ 30. Mẹ của anh, bà Ae-soon, dành trọn 30 năm cuộc đời để chăm sóc cho con trai mình, việc đó đã khiến cho Ae-soon trở thành một bà mẹ già luôn cằn nhằn và cực kỳ khó tính. Một ngày kia, bà Ae-soon nhận ra rằng thời gian bên cạnh đứa con trai khù khờ của mình đang dần kết thúc. Ý nghĩ phải rời bỏ In-gyu khiến cho bà chất chồng những lo lắng. Để chuẩn bị cho một tương lai hoàn toàn mới cho con trai mình, bà Ae-soon bắt đầu lên danh sách các việc cần làm, những điều vô cùng bình thường song lại hoàn toàn lạ lẫm và khó khăn đối với một người chậm phát triển như In-gyu. Hành trình trưởng thành muộn của In-gyu cùng sự hướng dẫn tận tâm của người mẹ già sẽ mang tới không ít tiếng cười và cả những giọt nước mắt dành cho khán giả trong những ngày cuối năm 2017.

Trailer phim 'The Preparation' Lôi báo

Khởi chiếu: 22/12

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Cường Seven, Nhã Phương, Vũ Ngọc Anh

Câu chuyện bắt đầu khi Tâm (Cường Seven), một họa sĩ truyện tranh đang sống hạnh phúc cùng gia đình phát hiện chỉ còn hai tuần để sống. Cùng với sự giúp đỡ của giáo sư Mã (Hoàng Sơn), một cuộc phẫu thuật kỳ lạ khiến Tâm tìm lại mạng sống của mình. Từ đó, Tâm bỗng chốc khỏe mạnh như một siêu anh hùng, nhưng mối quan hệ giữa anh và vợ (Nhã Phương) lại trở nên phức tạp hơn bao giờ hết trước sự xuất hiện của Tuệ (Vũ Ngọc Anh), người con gái bí ẩn chập chờn trong ký ức của Tâm. Và điều kinh khủng nhất đã xảy đến khi mọi hành động của Tâm đều bị thế lực đen của ông Đạo (Chánh Tín) và Lực (Quách Ngọc Ngoan) chú ý.

Trailer phim 'Lôi báo' Thousand Faces of Dunjia (Ngũ hiệp trừ yêu)

Khởi chiếu: 22/12

Thời lượng: 107 phút

Diễn viên: Nghệ Ni, Lý Trị Đình, Châu Đông Vũ

Thế giới đang trên bờ vực thảm họa trong thời đại hỗn độn, nơi ma quỷ đi lang thang khắp nơi. Để có thể ngăn chặn được cái ác và đảm bảo được sự bình yên cho thế giới này, một nhóm bí ẩn tên là "Wuyinmen” đã xuất hiện. Mỗi thành viên của hội “Wuyinmen” đều sở hữu một siêu năng lực đặc biệt, và họ ẩn mình trong thế giới của chúng ta với những bộ dạng hoá trang khác nhau.

Trailer phim 'Thousand Faces of Dunjia' Jumanji: Welcome to the Jungle (Jumanji: Trò chơi kỳ ảo)

Khởi chiếu: 22/12

Thời lượng: 118 phút

Diễn viên: Jack Black, The Rock, Karen Gillan, Kevin Hart

Jumanji: Welcome to the Jungle là phần tiếp theo của Jumanji (1995). Sau 22 năm phần đầu ra rạp, nhà sản xuất đã nâng tầm bộ phim lên một đẳng cấp mới. Các khán giả sẽ theo chân một nhóm 4 học sinh phổ thông bị phạt dọn dẹp tầng hầm trường học. Tại đó, họ phát hiện ra một máy game cổ điển mang tên Jumanji. Cả 4 tiến hành chọn nhân vật nhập vai và bắt đầu chơi, nhưng nào ngờ họ bị cuốn vào thế giới bên trong game và sống với ngoại hình, đặc tính nhân vật mà mình đã chọn trước đó. Họ phải tham gia vào những chuyến phiêu lưu nguy hiểm nhưng vô cùng thú vị và ẩn chứa nhiều bất ngờ. Để trở về thế giới hiện tại, họ phải chiến đấu và vượt qua những thử thách sống còn.

Trailer phim 'Jumanji: Welcome to the Jungle' Khi con là nhà

Khởi chiếu: 28/12

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Lương Mạnh Hải, Phạm Duy Anh, La Quốc Hùng, Tú Vi

Câu chuyện kể về hai cha con ở một vùng quê yên bình. Người cha rất yêu thương con nhưng lại có một tật xấu là ham mê cá độ, cờ bạc. Và rồi một biến cố xảy ra khiến hai cha con phải trốn chạy lên thành phố và lạc mất nhau. Giữa biết bao khó khăn ở một thành phố lớn họ chưa từng đặt chân tới, cả hai phải nhờ vào lòng tốt của bạn bè và những người xa lạ để tìm thấy nhau.

Trailer phim 'Khi con là nhà'

Pitch Perfect 3 (Sự nổi loạn hoàn hảo 3)

Khởi chiếu: 29/12

Thời lượng: 93 phút

Diễn viên: Anna Kendrick, Ruby Rose, Elizabeth Banks

Sau chiến thắng tại giải Vô địch thế giới, nhóm Bellas đã tan rã và phát hiện ra rằng họ chẳng thể tìm được công việc nào ưng ý theo đúng sở trường của mình. Nhưng ngay khi có cơ hội tham gia tour diễn nước ngoài của tổ chức USO, nhóm nhạc của những cô nàng mọt sách cá tính đã quyết định sẽ tái hợp để lần cuối cùng nhau cất cao giọng hát và đưa ra quyết định cho những vấn đề họ còn băn khoăn.

Trailer phim 'Pitch Perfect 3' Day of the dead: Bloodline

Khởi chiếu: 29/12

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Sophie Skelton, Johnathon Schaech, Jeff Gum, Marcus Vanco

Trong thế giới bị tấn công bởi nạn dịch Zombie, một sinh viên gặp phải rắc rối khi đối mặt với một gã si tình nửa người nửa zombie. Mọi hiểm hoả bắt đầu từ đây, buộc cô phải đối mặt để tìm ra một loại vắc-xin giúp loài người chống lại nạn dịch khủng khiếp này.

Trailer phim 'Day of the dead: Bloodline' Wonder (Điều diệu kỳ)

Khởi chiếu: 29/12

Thời lượng: 113 phút

Diễn viên: Jacob Tremblay, Julia Robert, Owen Wilson, Mandy Patinkin…

Bộ phim được chuyển thể từ cuốn sách đứng đầu bảng xếp hạng sách bán chạy do New York Time bình chọn. Nhân vật chính của bộ phim là cậu bé Auggie có một khuôn mặt dị dạng bẩm sinh do mắc phải một chứng bệnh hiếm gặp. Cuộc sống êm đềm của Auggie bên gia đình một ngày nọ bị đảo lộn khi bố mẹ quyết định đưa cậu bé đến trường học. Kể từ đây Auggie phải sống trong nỗi mặc cảm, đau khổ vì bị bạn bè trêu chọc. Nhưng nhờ sự động viên, khích lệ tình thương yêu của bạn bè và người thân, August đã can đảm đương đầu với những khó khăn, thử thách ở ngôi trường mới. Mặc dù phải chịu nhiều thiệt thòi và bất hạnh, nhưng Auggie luôn giữ vững tinh thần lạc quan, tình yêu cuộc sống và nghị lực sống mãnh liệt.

Trailer phim 'Wonder' The Greatest Showman (Bậc thầy của những giấc mơ)

Khởi chiếu: 29/12

Thời lượng: 129 phút

Diễn viên: Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Zendaya

Bộ phim thuật lại sự ra đời thuở sơ khai của nền công nghiệp giải trí tạp kỹ, lấy cảm hứng từ tâm hồn giàu trí tưởng tượng và tham vọng của P.T. Barnum (Hugh Jackman). The Greatest Showman theo chân một vĩ nhân trên hành trình phi thường biến những giấc mơ thành hiện thực. Với những con người bình thường nhưng không tầm thường, sở hữu trong người những biệt tài kỳ bí, Barnum đã tập hợp lại và biến họ thành những ngôi sao rực rỡ trong những đêm diễn hoành tráng, những “công trình nghệ thuật” làm thay đổi nhận thức của nhân loại.

Trailer phim 'The Greatest Showman' Along With the Gods: The Two Worlds (Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới)

Khởi chiếu: 29/12

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Ha Jung-Woo, Cha Tae-Hyun, Ju Ji-Hoon, Kim Hyang-Gi, Kim Dong-Wook...

Bộ phim xoay quanh hành trình sau cái chết của người lính cứu hỏa tên Ja Hong. Anh tử nạn trong một lần đang thực hiện nhiệm vụ. Và theo như quy luật, Ja Hong phải đi đến gặp Chúa Tể Yeomra, người nắm giữ những linh hồn để nhận phán quyết cho cuộc sống sau cái chết của mình. Nhưng trước hết, anh phải trải qua thử thách của bảy tầng địa giới đầy cam go trong vòng 49 ngày. Theo sát và hộ tống Ja Hong là ba vệ thần của Chúa Tể Yeomra, họ đầy quyền năng nhưng tuyệt nhiên không được giúp đỡ Ja Hong vì theo Yeomra: “Con người mang đầy tội lỗi!” và họ xứng đáng nhận những thử thách này.

Trailer phim 'Along With the Gods: The Two Worlds'