Phan Như Thảo sinh con gái cho đại gia Đức An

Nữ người mẫu hạ sinh một nàng công chúa nặng 3,4kg vào sáng 2/11.

Cách đây ít giờ, một người bạn thân của vợ chồng Phan Như Thảo - đại gia Đức An đã gửi lời chúc mừng cặp đôi đã lên chức bố mẹ. Người bạn này viết: "Hello Bồ Câu. Welcome my Victoria Squab. Vậy là mình lên chức cậu một lần nữa. So happy. Chúc 2 mẹ con Bồ Cầu khoẻ mạnh và hạnh phúc. Mãi là thiên thần con nhé!".

Theo một nguồn tin, Phan Như Thảo sinh con gái Bồ Câu vào sáng nay (2/11) tại một bệnh viện phụ sản quốc tế ở Bình Dương. Cô bé nặng 3,4kg và có gương mặt thừa hưởng nhiều nét giống ông bố đại gia. Phan Như Thảo chia sẻ trên một tờ báo, cô có dấu hiệu trở dạ vào tối 1/11 nên được chồng đưa vào bệnh viện. Khoảng 12h tiếng sau đó, con đầu lòng của vợ chồng cô đã cất tiếng khóc chào đời. Đại gia Đức An luôn ở bên chăm sóc và động viên tinh thần cho vợ.

Vợ chồng Phan Như Thảo, đại gia Đức An trong buổi tiệc trước ngày lâm bồn.

Người mẫu Phan Như Thảo và đại gia Đức An bí mật tổ chức lễ đính hôn vào tháng 11 năm ngoái tại TP HCM. Thời điểm này, Phan Như Thảo đang mang bầu. Tuy nhiên, ít lâu sau, cô bị sảy thai vì gặp áp lực trước những lời thị phi xung quanh ồn ào của chồng với vợ cũ - cựu người mẫu Ngọc Thuý. Tháng 3 năm nay, cô thông báo có tin vui. Từ lúc mang thai, cô không đóng phim mà ở nhà tĩnh dưỡng và thi thoảng mới xuất hiện tại một vài sự kiện.

Trong suốt thời gian bầu bí, không ít lần Ngọc Thuý đăng đàn chỉ trích chồng cũ và người mẫu Phan Như Thảo. Thế nhưng, Phan Như Thảo hoàn toàn im lặng vì không muốn vướng vào scandal. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ tâm trạng hạnh phúc bởi được ông xã chiều chuộng, quan tâm. Cô và chồng còn chụp bộ ảnh kỷ niệm, lưu lại những khoảnh khắc cô vác bụng bầu nặng nề.

Thuý Anh