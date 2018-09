Phạm Thanh Thảo sinh con trai đầu lòng

'Công chúa thỏ' cùng chồng đón 'hoàng tử bé' chào đời nặng 2,5 kg tại một bệnh viện ở Mỹ.

Chia sẻ với Ngoisao.net, Phạm Thanh Thảo cho biết, cô sinh trễ hơn dự kiến 1 tuần. "Có lẽ ở trong bụng mẹ ấm áp quá nên bé không chịu ra. Tôi dự sinh ngày 12/8 nhưng không có dấu hiệu chuyển dạ nên bác sĩ phải hẹn ngày đặt thuốc", nữ ca sĩ nói.

Phạm Thanh Thảo hạnh phúc lên chức mẹ ở tuổi 36.

21h12 ngày 18/8, bé trai Võ Phạm Trường An chào đời nặng 2,5 kg tại một bệnh viện ở Mỹ. Do thai nằm ở tư thế không thuận lợi, nhịp tim thất thường nên Phạm Thanh Thảo phải sinh mổ dù cô rất muốn sinh thường. "Tôi hạnh phúc vì con trai chào đời an toàn. Mọi người nói bé giống bố nhưng tôi lại thấy con cũng có nét gì đó giống mẹ. Chắc phải đợi bé lớn hơn mới biết giống ai nhiều hơn", Phạm Thanh Thảo vui vẻ chia sẻ về con trai đầu lòng.

Giải thích ý nghĩa cái tên Trường An của cậu quý tử, "công chúa thỏ" cho biết, đây là tên hai vợ chồng cô cùng chọn với mong muốn cuộc sống của bé luôn an lành. Làm mẹ ở tuổi 36, Phạm Thanh Thảo tâm sự, cảm xúc của cô rất khó tả. "Mọi cử chỉ của bé tôi đều thấy thật đáng yêu. Tôi cứ muốn bế con mãi trên tay để ngắm bé mà không biết chán. Ông xã luôn bên cạnh giúp tôi chăm con. Lúc tôi đau đẻ, anh nắm tay tôi động viên hết lời. Có chồng ở bên phút lâm bồn, tôi vững tin hơn".

Con trai nữ ca sĩ có nhiều nét giống bố.

Hiện tại, sức khỏe của Phạm Thanh Thảo và con trai đều ổn định. Các bác sĩ dự định cho hai mẹ con nữ ca sĩ xuất viện vào ngày mai. Hàng ngày sẽ có y tá đến tận nhà Phạm Thanh Thảo để thăm khám cho cô và con trai. Ngoài ông xã Trường Sơn, mẹ chồng và mẹ ruột của cô cũng túc trực trong bệnh viện để chăm sóc hai mẹ con cô.

Hương Giang