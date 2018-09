Phạm Lịch quay MV cùng bạn trai

Á quân 'Thử thách cùng bước nhảy' mùa thứ ba đã rơi nước mắt kể về chuyện tình yêu của bản thân.

Sau hơn 4 tháng chuẩn bị, Phạm Lịch đã cho ra mắt MV đầu tay có tên My life để dành tặng cho những khán giả đã yêu mến cô trong suốt thời gian tham gia Thử thách cùng bước nhảy 2014. Từng được dự đoán sẽ trở thành Quán quân nhưng tại đêm chung kết hồi đầu năm nay, Phạm Lịch chỉ về nhì. Tuy vậy, cô hài lòng với danh hiệu Á quân.

Phạm Lịch chia sẻ, MV My life là chuyện tình yêu của hai người trẻ với những cung bậc hạnh phúc khi đắm say và đau khổ vì sự xa cách. Cặp đôi dù rất mặn nồng nhưng theo thời gian đã xảy ra nhiều mâu thuẫn, dẫn đến chuyện tình cảm nhạt nhòa. Người con gái rất muốn ra đi nhưng cái bóng của những kỷ niệm ngọt ngào thuở ban đầu cứ ùa về, khiến cô không thể chia tay bạn trai. Để kể câu chuyện tình này, Phạm Lịch đã sử dụng nền nhạc The heart wants what it wants của ngôi Selena Gomez. Cô cũng mời vũ công Tấn Huy - người yêu của cô ở ngoài đời xuất hiện trong MV. Cả hai đã thể hiện những bước nhảy dứt khoát, mạnh mẽ và đầy chuyên nghiệp.

Phạm Lịch quay MV đầu tay cùng bạn trai - vũ công Tấn Huy.

'Khi nghe giai điệu và lời bài hát The heart wants what it wants của Selena Gomez, tôi đã bật khóc bởi nó quá giống với tâm trạng mình lúc đó. Đến ngày quay MV, vì quá cảm xúc với bài nhảy, tôi đã không kiềm được nước mắt. Tôi đã đặt tất cả tình cảm vào đó. Hy vọng khán giả sẽ đồng cảm với câu chuyện mà tôi muốn truyền tải”, Phạm Lịch nói.

MV My life do Phạm Lịch biên đạo, lên ý tưởng, chọn trang phục và bối cảnh quay. Ban đầu, nữ vũ công dự định làm MV cùng ê kíp và một nam vũ công khác nhưng mọi thứ không được suôn sẻ. Cuối cùng, cô tìm được ê kíp mới, gồm những người quen, trong đó có quay phim Boxamxit - vũ công Phạm Lịch thân thiết từ trước và Tấn Huy - bạn trai cô. Dù chậm tiến độ so với kế hoạch nhưng Á quân Thử thách cùng bước nhảy lại rất ưng ý với sự chuyên nghiệp của các cộng sự. Cô háo hức kể: “Trong MV, có phân đoạn đặc biệt sử dụng kỹ thuật bullet time, đó là lúc tôi và Tấn Huy nhảy lên cao. Kỹ thuật này cực kỳ đẹp mắt bởi nó sử dụng 36 máy quay cho một vài giây ngắn ngủi. Để thực hiện, tôi và Tấn Huy phải nhảy rất nhiều lần mới được shoot hình hoàn hảo”.

Cô từng có thời gian hoạt động trong vũ đoàn MTE của ca sĩ Mỹ Tâm.

Phạm Lịch được khán giả biết đến khi tham gia Thử thách cùng bước nhảy mùa ba. Cô vốn là trẻ mồ côi, lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình thương của gia đình. Cô cũng từng trải qua thời kỳ khó khăn để kiếm sống khi làm việc ở xí nghiệp, bảo vệ công ty may, phục vụ quán ăn, lễ tân quán bar, bán quần áo... Tuy nhiên, khi tìm thấy niềm đam mê với bộ môn nhảy, cô đã vượt qua mọi thử thách để theo đuổi giấc mơ. Sau danh hiệu Á quân, cô được nhiều nghệ sĩ mời cộng tác. Hiện tại, ngoài lịch chạy show, cô còn mở lớp dạy nhảy Jazz để truyền đạt kinh nghiệm của mình cho các bạn trẻ.

