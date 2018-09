Phạm Hương sang Mỹ điều trị bệnh tuyến giáp

Căn bệnh không nguy hiểm nhưng Hoa hậu Hoàn vũ VN 2015 muốn trị dứt, tránh gây đau vặt ảnh hưởng công việc.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương chia sẻ cô gặp vấn đề về tuyến giáp vài năm nay. Người đẹp từng sang Singapore điều trị nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Bệnh tuyến giáp là một dạng gây rối loạn nội tiết thường gặp. Trên thế giới có khoảng 200 triệu người mắc bệnh và tỷ lệ nữ giới mắc bệnh gấp 10 lần nam. Tuy không quá nguy hiểm, Hoa hậu quyết định gác lại các hoạt động nghệ thuật, dành thời gian trị bệnh.

Phạm Hương tâm sự: "Hiện tại tôi muốn dành nhiều thời gian cho sức khoẻ, cuộc sống cũng như người thân trong gia đình. Bố mất đi là một tổn thất tinh thần lớn, tôi muốn có nhiều thời gian bên mẹ hơn. Riêng căn bệnh không nguy hiểm nhưng làm tôi hay đau vặt nên quyết tâm điều trị dứt hẳn. Tôi sẽ trở lại làm việc khi sức khoẻ ổn định nhất. Ở tuổi 27, tôi muốn sống cho gia đình, cho bản thân nhiều hơn".

Hoa hậu Phạm Hương. Ảnh: Mr AT

Trong chuyến sang Mỹ lần này, mẹ của Phạm Hương cũng đi cùng con gái nên Hoa hậu rất yên tâm. Ngoài thời gian trị bệnh, người đẹp muốn hai mẹ con có thể khám phá nhiều danh lam thắng cảnh kết hợp nghỉ dưỡng. Cô vừa đón sinh nhật tuổi 27 cùng mẹ tại Mỹ.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu, Phạm Hương vẫn nỗ lực tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật. Người đẹp đặt mục tiêu xây dựng hình ảnh quốc tế hóa khi nhiều hoạt động quảng cáo của cô được quảng bá tại châu Á. Trong chuyến đi Mỹ lần này, Phạm Hương còn tiếp xúc và gặp gỡ một số đối tác quốc tế về lĩnh vực điện ảnh và thời trang. Dự kiến người đẹp sẽ có một khoá ngắn hạn học và tìm hiểu về lĩnh vực điện ảnh trước khi trở về Việt Nam.

Phạm Hương sinh năm 1991, từng hoạt động người mẫu trước khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Cô đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe cùng năm, tạo nhiều dấu ấn nhưng không lọt top 15. Tuy nhiên, sự nỗ lực của cô tại cuộc thi nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Từ đó, Phạm Hương trở thành gương mắt đắt show và quảng cáo. Cô từng làm huấn luyện viên The Face 2016 và The Look 2017.

Anh Tuấn