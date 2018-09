Phạm Hương, Minh Tú tiếp tục đọ sức trong chương trình mới

Cả hai cùng làm huấn luyện viên trong một chương trình truyền hình thực tế trực tuyến nhằm tìm kiếm gương mặt quảng cáo phù hợp cho các nhãn hàng.

Phạm Hương, Minh Tú gây chú ý khi trở thành huấn luyện viên của "The Hair" - chương trình đầu tiên nằm trong series "The Look - Vẻ đẹp thương hiệu Việt Nam".

Với sự đồng hành của thương hiệu TRESemmé - nhãn hiệu chăm sóc tóc cao cấp đến từ Mỹ, hai huấn luyện viên có nhiệm vụ hướng dẫn, giúp thí sinh của mình tỏa sáng khi thể hiện linh hoạt những kiểu tóc mới mẻ, phong cách đúng với tinh thần "vào nếp đúng chuẩn salon" của nhãn hàng này.

Minh Tú, Phạm Hương cùng là huấn luyện viên một chương trình mới.

Là gương mặt đại diện của TRESemmé, từng trực tiếp tham gia nhiều chiến dịch của nhãn hàng, am hiểu được thông điệp và tinh thần của hãng, hai huấn luyện viên Phạm Hương - Minh Tú được kỳ vọng sẽ giúp thí sinh của đội mình tỏa sáng trong suốt chương trình.

Hai người đẹp đều có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang - làm đẹp. Họ còn huấn luyện viên của nhiều chương trình như The Face, Đấu trường phong cách, Cuộc chiến sắc đẹp.... nên việc hướng dẫn, thúc đẩy và giúp thí sinh khai phá bản thân không quá khó khăn.

Với nhiều kinh nghiệm trong nghề, Phạm Hương sẽ có nhiều đột phá trong chương trình này.

Từng chinh chiến ở nhiều cuộc thi, Phạm Hương đang có nhiều lợi thế tại cuộc thi này. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương làm huấn luyện viên trong chương trình "The Face" mùa 1, giám khảo cố vấn "Tôi là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017".

Bên cạnh đó, Hoa hậu Hoàn vũ 2015 còn là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng và bản thân cũng từng tham gia nhiều chiến dịch lớn của TRESemmé - nhãn hàng tài trợ chính cho "The Hair". Với kinh nghiệm làm việc cho nhãn hàng này cùng khả năng biến hoá linh hoạt với mái tóc, Phạm Hương được kỳ vọng sẽ có nhiều bứt phá trong chương trình này.

Phạm Hương có nhiều kinh nghiệm làm việc với các nhãn hàng lớn.

Không kém cạnh với Phạm Hương, Minh Tú cũng dày dặn kinh nghiệm khi làm huấn luyện viên tại "The Face". Người mẫu từng góp mặt trong show "Đấu trường phong cách" - nơi cô và Phạm Hương cùng chia nhau vị trí quán quân. Luôn nổi bật với phong cách cá tính, mái tóc đuôi ngựa vào nếp suôn mượt ấn tượng trước đó, sang The Hair, Minh Tú đã biến hoá làm mới bản thân với mái tóc uốn nhẹ nhàng.

Phong cách cá tính cũng chính là điểm mạnh của Minh Tú tại "The Hair" khi nó thể hiện phù hợp với cá tính của nhãn hàng TRESemmé: hiện đại, năng động và mạnh mẽ. Với nét cá tính đặc trưng của mình, Minh Tú cũng sẽ để lại nhiều dấu ấn mạnh tại chương trình mới.

Minh Tú sẽ là gương mặt mới ấn tượng của "The Hair".

"The Look - Vẻ đẹp thương hiệu Việt Nam" là cuộc thi được thực hiện theo format của một chương trình truyền hình thực tế trực tuyến nhằm tìm kiếm những gương mặt diễn xuất phù hợp cho thị trường quảng cáo, kinh doanh và giải trí.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nhãn hàng, thương hiệu khác nhau. Mỗi phần là những thử thách đặc biệt thể hiện rõ tính chất của thương hiệu đó. Các thí sinh dành chiến thắng tại những series này sẽ được ký hợp đồng và trở thành người đại diện của dòng sản phẩm của thương hiệu đó.

Tập 1 của "The Hair by TRESemmé" được phát sóng trên YouTube vào lúc 20h ngày 19/11.

