Phạm Hương chúc mừng 'bom sex' Quỳnh Thy lấn sân ca hát

Đạo diễn Tạ Nguyên Phúc, MC Anh Quân, nhà thiết kế Văn Thành Công cùng nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong làng giải trí ủng hộ Quỳnh Thy lấn sân ca hát. Cựu người mẫu hy vọng với sự chuẩn bị chỉn chu, kỹ lưỡng, cô sẽ được khán giả yêu mến, công nhận là ca sĩ. Quỳnh Thy cho biết sở trường của cô là nhạc ballad nhưng cô muốn thử thách bản thân với cả nhạc dance. Ca khúc 'High on your love' với giai điệu sôi động, phù hợp không khí mùa hè. Sản phẩm do hai producer nổi tiếng Rhymastic và Triple D hợp tác thực hiện.