Ông Cao Thắng ngượng khi bị gọi nhầm là 'chị Thắng'

Tối 16/7, nhóm nhạc Lip B có buổi ra mắt MV mới 'Anh ơi, anh à'. Sản phẩm có giai điệu bắt tai, sôi động, hình ảnh hơi hướng retro, đầy màu sắc. 4 cô gái ăn mặc trẻ trung dự buổi gặp gỡ báo chí. Trước đó, Lip B đã trình làng 2 MV 'Love you want you' và 'Số nhọ', đồng thời được chú ý khi tham gia cuộc thi The Remix 2017.