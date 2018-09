NSND Hồng Vân xúc động khi hát cùng con trai

Mẹ con Hồng Vân trình bày ca khúc 'You raise me up'. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, khi nhìn con trai đặt tay lên ngực trên sân khấu, chị xúc động vô cùng. Với chị, tình cảm đôi khi không cần phải nói, chỉ cần một hành động nhỏ thôi của con cũng đủ khiến cho các bà mẹ cảm thấy ấm lòng. Giám khảo Đức Huy nhận xét đây là tiết mục kết xuất sắc nhất của chương trình vì bài hát 'You raise me up' mà Trê Phi và NSND Hồng Vân chọn quá ý nghĩa.