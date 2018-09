Noo Phước Thịnh quay MV mới sau đăng quang The Remix

Hôm chung kết The Remix, Noo Phước Thịnh trình diễn ca khúc mới 'Cause I love you' do Đỗ Hiếu sáng tác, tạo được hiệu ứng tốt. Ca khúc này ngay sau đó trở thành hit mới của nam ca sĩ nhờ giai điệu bắt tai và phần dàn dựng hoành tráng.