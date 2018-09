Những sao Việt sở hữu penthouse triệu đô

Hà Kiều Anh, Lý Quí Khánh và Khánh My đều sở hữu căn hộ hạng sang, nằm ở vị trí đắc địa và có nội thất đắt tiền.

Hoa hậu Hà Kiều Anh

Đầu tháng 10/2016, Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh hé lộ một phần gia giản đồ sộ - căn penthouse trị giá triệu đô. Căn hộ có 2 tầng, rộng 500 m2 bao gồm 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, 2 ban công nhìn ra biển. Penthouse này nằm trong một tòa cao ốc hạng sang tại thành phố biển Vũng Tàu.

Penthouse được trang trí theo phong cách hoàng gia, có gam màu vàng và trắng là chủ đạo. Nhiều đồ đạc trong nhà được mạ vàng và nhập khẩu từ châu Âu. Hoa hậu Việt Nam 1992 cho biết, tất cả nội thất đều được lựa chọn cẩn thận và rất đắt tiền để đảm bảo mọi ngõ ngách trong nhà đều toát lên vẻ sang trọng, tinh tế.

Từ khi kết hôn lần hai với doanh nhân Huỳnh Trung Nam, một đại gia trong lĩnh vực bất động sản, Hà Kiều Anh trở thành mỹ nhân có cuộc sống sung túc nhất nhì showbiz Việt. Cô dần rút khỏi các hoạt động giải trí để dành thời gian chăm sóc gia đình và phụ giúp chồng trong công việc kinh doanh. Hà Kiều Anh từng giảm trách vị trí giám đốc truyền thông trong tập đoàn của ông xã.

Người mẫu Khánh My

Đầu năm 2015, Khánh My khiến khán giả chú ý khi chia sẻ một số hình ảnh về căn nhà mà cô đang sở hữu. Đó là một căn hộ hạng sang, rộng hàng trăm mét vuông và có tầm nhìn thoáng đãng. Nhà của Khánh My được trang trí theo phong cách hiện đại với hệ thống đèn chùm pha lê trị giá hàng nghìn USD mỗi chiếc. Trong nhà, người đẹp dành riêng một căn phòng lớn để trưng bày những món đồ thời trang đắt tiền bao gồm quần áo, túi xách, giày dép hàng hiệu. Khánh My cũng cho biết, cô đã tự tay thiết kế phần nội thất của ngôi nhà.

Nhiều người bất ngờ trước sự giàu có của Khánh My vì cô mới tham gia showbiz được vài năm. Bên cạnh đó, Khánh My tham gia nhiều lĩnh vực bao gồm làm mẫu, đóng phim và đi hát nhưng chưa có sản phẩm nào thực sự nổi bật. Trước tin đồn cho rằng được đại gia chống lưng nên mới sở hữu khối tài sản kếch xù như vậy, Khánh My phủ nhận và cho biết, thu nhập chính đến từ việc kinh doanh bất động sản.

Nhà thiết kế Lý Quí Khánh

Giữa năm 2016, Lý Quí Khánh tiết lộ trên trang cá nhân việc tậu được penthouse bằng tiền cho chính mình làm ra. Căn hộ có hai tầng, rộng khoảng vài trăm mét vuông và có tầm nhìn ra toàn thành phố.

Lý Quí Khánh trang trí nơi ở theo phong cách cổ điển, lãng mạn với nhiều hoa tươi và món đồ vintage. Nhà thiết kế sinh năm 1990 cho biết anh rất yêu hoa nên nơi ở luôn ngập tràn hoa tươi. Anh có thói quen đi chợ mua hoa từ 5h sáng và cắm hoa hàng ngày. Trên trang cá nhân, Lý Quí Khánh thường xuyên đăng ảnh những bình hoa trang trí nhà cửa do tự tay mình thực hiện. Anh cũng hay mời bạn bè trong showbiz như Hồ Ngọc Hà, Quế Vân... về nhà tụ tập, ăn uống.

Lý Quí Khánh sinh ra trong một gia tộc giàu có nổi tiếng tại TP HCM. Gia đình anh sở hữu nhiều chuỗi quán cà phê, nhà hàng và showroom nội thất trên khắp cả nước. Lý Quí Khánh từng chia sẻ, anh nhận được nhiều hỗ trợ từ gia đình khi mới khởi nghiệp, trong đó có những mối quan hệ trị giá triệu đô. Tuy nhiên, những thành công mà anh có được trên con đường thiết kế thời trang phần lớn nhờ vào sự nỗ lực của bản thân. Lý Quí Khánh hiện là một trong những nhà thiết kế trẻ được nhiều sao Việt yêu thích nhất. Mỗi bộ váy do anh thiết kế riêng đều có giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Nguyên Anh