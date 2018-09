Nhóm Bad Boys Blue gặp tai nạn, hủy chuyến sang Việt Nam

Giọng ca chính của ban nhạc gặp tai nạn nghiêm trọng tại Nga nên nhóm quyết định không sang Hà Nội.

Hôm 3/3, ban nhạc Bad Boys Blue đã gặp vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường di chuyển từ Novosibirsk tới Tomsk (Nga) do thời tiết mưa, tuyết dày và đường trơn. Tuy toàn bộ ban nhạc và lái xe đều an toàn nhưng nam ca sĩ chính John McInerney bị chấn thương nặng do anh ngồi phía ghế phải, là khu vực xe bị đâm trực diện.

Chiếc xe chở ban nhạc Bad Boys Blue gặp tai nạn nghiêm trọng tại Nga khiến giọng ca chính bị gãy xương đùi.

John McInerney được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất và sau đó phải chuyển đến bệnh viện tại Tomsk để phẫu thuật phần xương đùi bị gãy. Mặc dù rất đau đớn trên giường bệnh nhưng giọng ca của Bad Boys Blue đã trực tiếp gọi điện cho Ban tổ chức tại Việt Nam để thông báo tình trạng sức khỏe, đồng thời xin lỗi vì phải hủy lịch biểu diễn tại Hà Nội vào ngày 11/3. Anh bày tỏ sự tiếc nuối bởi nhóm đã rất háo hức và chuẩn bị kỹ lưỡng cho show diễn tại Việt Nam. Ít ngày sau ca mổ, anh đã được đưa về nhà tại Warsaw để nghỉ ngơi hôm 5/3. Hiện tại, anh được bác sĩ theo dõi và tích cực điều trị.

John McInerne (giữa) và hai thành viên của Bad Boys Blue.

Ông Nguyễn Thùy Dương, nhà sản xuất của show Bad Boys Blue & Sandra chia sẻ: “Chúng tôi rất tiếc với sự cố này của ban nhạc Bad Boys Blue và mong nhận được sự cảm thông từ phía khán giả, đặc biệt là những fan của Bad Boys Blue. Đây là lúc chúng ta dành những động viên chia sẻ chân thành nhất dành cho John McInerney và mong nghệ sĩ sẽ sớm bình phục”. Ông cũng cho biết thêm, đêm nhạc Bad Boys Blue & Sandra sẽ được chuyển đổi thành Sandra Live in Concert với những tiết mục từ nữ hoàng nhạc Pop đình đám của thập niên 80 - 90.

Về phần mình, Sandra Ann Lauer bày tỏ sự tiếc nuối về sự cố tai nạn của thành viên ban nhạc Bad Boys Blue. Giọng ca Heaven Can Wait khẳng định rằng, cô vẫn đến Việt Nam biểu diễn cùng toàn bộ ê kíp, gồm những chuyên gia âm thanh ánh sáng hàng đầu nước Đức và đoàn vũ công chuyên nghiệp nhất.

Đêm nhạc ngày 11/3 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội chỉ còn một mình Sandra biểu diễn.

Sandra Ann Lauer (sinh năm 1962), một trong những giọng ca Pop nổi tiếng của nước Đức với phong cách biểu diễn phóng khoáng, mạnh mẽ. Từ nhỏ, Sandra đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi 5 tuổi học múa Ballet, 10 tuổi học đàn guitar. Năm 13 tuổi, Sandra đã viết ca khúc đầu tay mang tên Andy mein Freund nói về chú cún cưng. Khi 17 tuổi, Sandra gia nhập nhóm nhạc Arabesque và trở thành giọng ca chính của nhóm. Tại đây, cô gặp Micheal Cretu, nhạc công organ của nhóm và cũng chính là chồng của Sandra sau này.

Sự nghiệp của Sandra thăng hoa sau khi đính hôn với Micheal và chuyển đến Munich hoạt động solo. Ca khúc I'll Never Be Maria Magdalena của cô liên tục đứng đầu bảng xếp hạng trên 21 quốc gia. Trong các album tiếp theo, cô có nhiều bài hit như Everlasting Love, Hiroshima, In The Heat of The Night, Little Girl, Midnight Man, Heaven Can Wait… Trong sự nghiệp, cô bán được hơn 33 triệu đĩa nhạc trên toàn thế giới.