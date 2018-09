Nhạc sĩ Vũ Thành An về nước làm những show cuối trong sự nghiệp

Sáng 28/7, tác giả loạt ca khúc 'Không tên' đã về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội sau nhiều năm định cư ở Mỹ.

Xuất hiện tại sân bay sáng 28/7, nhạc sĩ Vũ Thành An ăn mặc chỉn chu và không khỏi bất ngờ khi thấy người thân, khán giả mang hoa tới đón mình. Cách đây 1 năm, vì trục trặc sức khỏe, ông từng lo ngại không thể trở lại Việt Nam được nữa. Nhạc sĩ rất mừng vì ở tuổi ngoài 70, cuối cùng ông đã thực hiện được dự định về nước tri ân những người đã yêu mến, ủng hộ âm nhạc của mình suốt thời gian qua.

Vũ Thành An chia sẻ, ông cảm thấy lo lắng, hồi hộp trước giờ tái ngộ khán giả quê nhà, sau nhiều năm xa cách. Dự án chuỗi show ca nhạc thực hiện ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam là điều nhạc sĩ ấp ủ suốt một thời gian dài. Sau nhiều năm mới trở lại quê hương, Vũ Thành An không khỏi bồi hồi, xúc động.

Nhạc sĩ Vũ Thành An tại sân bay Nội Bài, sáng 28/7.

Nhạc sĩ sẽ thăm người thân, bạn bè ở Hà Nội đầu tiên. Ông muốn cùng mọi người ôn lại những kỷ niệm xưa cũ và chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần trở lại sân khấu quê nhà sau 40 năm. Vũ Thành An sẽ có một đêm nhạc tri ân khán giả thủ đô, sau đó ông ra Đà Nẵng gặp gỡ người hâm mộ tại chương trình Tình ca không tên. Đêm nhạc ở miền Trung có sự tham gia của nhiều ca sĩ cả hải ngoại và trong nước như: Thanh Lan, Vũ Khanh, Thanh Hà, Lân Nhã, Lệ Ngọc...

Đêm Tình ca không tên diễn ra vào lúc 20h30 ngày 6/8 tại công viên trung tâm đường 2/9, thành phố Đà Nẵng. Trước đó, ngày 4/8, Vũ Thành An làm show ở Quy Nhơn với sự tham gia của danh ca Ý Lan và ca sĩ Vũ Khanh. Sau đó nhạc sĩ vào TP HCM gặp gỡ khán giả phía Nam. Những đêm nhạc tại Việt Nam lần này nhiều khả năng là lần cuối cùng Vũ Thành An còn xuất hiện trên sân khấu. Vì vậy, nhạc sĩ hy vọng ông sẽ được tâm sự, thể hiện nỗi nhớ thương và thăng hoa cảm xúc cùng khán giả quê nhà.

Nhạc sĩ Vũ Thành An sinh năm 1943 tại Nam Định. Năm 1954 ông theo gia đình di cư vào miền Nam. Vũ Thành An nổi tiếng từ năm 1965 với nhạc phẩm Tình khúc thứ nhất. Sau đó ông viết nhiều ca khúc Không tên khác, được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Vũ Thành An hoạt động cùng thời với các nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Lê Uyên Phương. Năm 1991, Vũ Thành An sang Mỹ định cư và chuyển hướng sang sáng tác nhạc Thánh ca. Ông hiện là thầy tu, giữ chức danh phó tế và tích cực tham gia các công việc từ thiện.

Ảnh: Đồng Dao