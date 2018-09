Nhã Phương: 'Có Trường Giang, tôi không diễn được cảnh tình cảm'

Người đẹp không thể tập trung đóng phim nếu có bạn trai bên cạnh.

Trong buổi họp báo phim Tuổi thanh xuân 2 vào chiều 27/10 tại Hà Nội, mỗi lần được phóng viên hỏi về vai diễn Linh, Nhã Phương đều hào hứng chia sẻ. Tuy nhiên, khi đề cập đến Trường Giang, cô đều khéo léo tìm cách né tránh vì không muốn nhắc đến tên bạn trai. Người đẹp 9X giải thích rằng, cô chỉ muốn nói về công việc, còn tình yêu là chuyện cá nhân nên cô càng ít khoe càng tốt. Ngay cả trên Facebook cá nhân, cô cũng hạn chế đăng tải hình ảnh với Trường Giang dù không ít fan thắc mắc. "Chỉ trừ những dịp đặc biệt tôi mới chia sẻ trên mạng xã hội thôi. Hình ảnh của anh ấy, tôi để trong tim mình là được rồi. Tính tôi thẳng thắn, có gì nói đó, chỉ riêng đời tư là giữ cho mình. Tôi cũng mắc cỡ, ngại ngùng, mọi người có hỏi, tôi cũng không biết nói gì", cô tâm sự.

Từ lúc yêu nhau, Trường Giang không ít lần nhắc tên Nhã Phương trên sóng truyền hình các show thực tế. Nữ diễn viên đã bày tỏ thái độ không hài lòng và đề nghị bạn trai tránh nói về mình. "Tôi rất nỗ lực để đóng phim nên chỉ muốn khán giả nhớ đến mình qua các vai diễn, chứ không phải chuyện tình yêu. Nếu mọi người bàn tán quá nhiều về nó, tôi sẽ rất buồn".

Trường Giang từng bất ngờ đến Đà Nẵng để tặng hoa bạn gái vào đúng dịp kỷ niệm 1 năm ngày yêu nhau. Thời điểm này, Nhã Phương đang quay 'Tuổi thanh xuân 2'.

Trong suốt thời gian đóngTuổi thanh xuân 2 tại Đà Nẵng, Hội An, Hà Nội, Hạ Long... Nhã Phương gần như bận rộn với lịch quay nên không thể ở bên gia đình và bạn trai. Khi được hỏi về việc làm thế nào giữ được ngọn lửa tình yêu, cô cho biết: "Điều đó khó lắm! Tôi từng nói với bản thân là sẽ chỉ nhận dự án phim quay ở Sài Gòn chứ không muốn đi tỉnh nữa vì yêu xa khổ quá. Nhưng điện ảnh là đam mê nên nếu trót thích một vai diễn nào đó, tôi sẽ bị cuốn đi. Yêu xa thì cực nhưng cũng là thử thách để tôi hiểu được tình yêu của mình sâu đậm đến mức nào. Nếu xa nhau một thời gian mà tình cảm dần nhạt phai thì rõ ràng tôi không nên níu kéo, còn nếu càng xa càng thấy nhớ, càng thấy khổ thì tôi biết, mình yêu họ nhiều đến thế nào".

Nhã Phương tự nhận mình là người rất rạch ròi trong công việc và tình yêu. Cô đã từ chối rất nhiều lời mời đóng phim chung với Trường Giang vì ngại việc dư luận cho rằng cả hai thích thể hiện chuyện riêng. Người đẹp 9X thẳng thắn nói, cô không thể xem Trường Giang đóng cảnh tình tứ với người khác, dù cô biết đó chỉ là trên màn ảnh. Bản thân cô cũng vậy: "Khi làm việc, tôi tập trung rất cao độ, do đó nếu quay đoạn ôm hôn bạn diễn mà có bạn trai đứng trước mặt thì tôi có là thần thánh cũng không diễn được. Tôi sẽ bị phân tâm ngay lập tức. Tôi nghĩ rằng, ai cũng sẽ ghen tuông trong tình huống này. Khi yêu một nghệ sĩ, tôi xác định phải có sự thông cảm và đặt niềm tin lớn ở nhau bởi công việc của tôi và anh Giang đều tiếp xúc với những bạn diễn điển trai, xinh đẹp và quyến rũ. Tôi biết đâu là đời thực, đâu là phim ảnh nên sau khi kết thúc phim, tôi lại trở về với cuộc sống riêng và biết trái tim mình hướng về ai".

Nữ diễn viên đang rất hạnh phúc với công việc và tình yêu.

Nhắc đến vai Linh trong Tuổi thanh xuân 2, Nhã Phương tiết lộ, cô gặp rất nhiều khó khăn trong việc thể hiện tâm lý phức tạp của nhân vật ở giai đoạn trưởng thành. Cô còn trẻ, trải nghiệm cuộc sống không nhiều nên đôi lúc, cô chưa diễn sâu những phân đoạn mà đạo diễn đòi hỏi cao. Ê kíp sản xuất đã phải trò chuyện, phân tích về nội tâm của vai Linh để Nhã Phương hiểu và thấm dần. "Nếu ở ngoài đời, mỗi khi buồn, tôi chỉ việc khóc, nhưng với Linh, cô đau khổ đến mức không thể rơi nước mắt. Tôi thì chưa cảm được điều này".

Trong phần 2 này, Nhã Phương còn có rất nhiều cảnh hôn say đắm với Kang Tae Oh (vai Junsu). Do đã hợp tác ăn ý ở phần 1 nên cả hai không còn gặp bất cứ rào cản nào mỗi lần đứng trước ống kính. Nữ diễn viên kể, cô rất thích những phân đoạn tình tứ bởi ê kíp luôn tạo không gian lãng mạn để cô và Kang Tae Oh có cảm hứng. Nói về những cảnh khóa môi chàng hot boy Hàn Quốc, Nhã Phương cười kể rằng, cô và Kang Tae Oh đã hôn nhau rất nhiều lần mới nhận được sự gật đầu của đạo diễn. Có nụ hôn, cả hai đã phải quay liên tục trong 30 phút.

Quỳnh Như