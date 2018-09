Nhà Đăng Khôi bị trộm đột nhập, mất 800 triệu

Trong lúc cả gia đình Đăng Khôi đi vắng, tên trộm đã vào nhà nam ca sĩ đục két sắt và lấy đi toàn bộ tài sản trị giá 800 triệu đồng.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Đăng Khôi bất ngờ chia sẻ thông tin nhà anh bị trộm 'viếng thăm' vào dịp Tết. Anh cho biết, chỉ hơn 2 tiếng rời khỏi nhà từ 17h30 đến 20h, khi trở về nhà thì anh phát hiện mất số tài sản lớn. Mặc dù trước cổng nhà có chốt an ninh bảo vệ của khu vực nhưng tên trộm vẫn ung dung vào nhà Đăng Khôi phá két sắt và lấy đi toàn bộ tài sản với tổng trị giá khoảng 800 triệu đồng. Đây là số tiền mà vợ chồng nam ca sĩ tiết kiệm để chuẩn bị đưa mẹ đi chữa bệnh. Không chỉ gia đình Đăng Khôi, 3 nhà hàng xóm trong khu vực cũng bị trộm đột nhập vào 3 ngày 28, 29 và mùng 1 Tết. "Qua quan sát camera ghi hình lại, trộm vào nhà tôi như chốn không người, bình tĩnh phá các lớp bảo vệ, lục tung nhà, tìm tài sản và đục két sắt", anh viết.

Chiếc két sắt của nhà Đăng Khôi bị trộm phá nát.

Đăng Khôi đã thông báo với lực lượng công an phường, quận 7 sau đó chuyển hồ sơ lên công an thành phố. Anh mong lực lượng công an sẽ truy bắt được nhóm tội phạm để trả lại tài sản cho gia đình anh. "Trộm đã lấy đi cơ hội bảo vệ tính mạng sức khoẻ của mẹ tôi. Gia đình tôi phải tích cóp tiền vất vả để chuẩn bị cho mẹ chữa trị tiếp bệnh ngay khi hết Tết. Giờ gia đình tôi đã không may mắn, lại khó khăn hơn nữa".

Anh buồn vì mất 800 triệu, số tiền tiết kiệm để đưa mẹ đi chữa bệnh.

Giọng ca Cô bé mùa đông viết đơn gửi lên công an và lãnh đạo TP HCM, mong các đơn vị chức năng có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, để mọi người an tâm, không phải sống trong sợ hãi. Anh còn khuyên mọi người phải tự biết cách bảo vệ mình và cẩn thận đề phòng trộm cắp bằng cách: không nên để tiền và trang sức trong nhà; trang bị hệ thống chống trộm kiên cố; nếu vắng nhà trong thời gian lâu thì nên thông báo với an ninh khu vực để có sự hỗ trợ, bảo vệ.

Bình thường, vợ chồng Đăng Khôi không có thói quen để tiền trong nhà. Tuy nhiên, lần này, vì cần tiền đưa mẹ đi chữa bệnh vào ngày mùng 6 Tết (thời điểm ngân hàng chưa mở cửa) nên mới xảy ra vụ trộm đáng tiếc.

Q.N.