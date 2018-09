Nguyễn Phi Hùng: 'Tôi chưa chắc chắn về chuyện tình cảm'

Ca sĩ biết chuyện đời tư thường được công chúng quan tâm, nhưng đây chưa phải thời điểm thích hợp để nói đến.

Nguyễn Phi Hùng đã có gần 20 năm Nam tiến và ca hát. Trong những năm đầu thập niên 2000, tên tuổi anh rất hot, nhưng gần đây anh chọn cách hoạt động khá thầm lặng. So với những nghệ sĩ cùng thời, Nguyễn Phi Hùng là một trong những gương mặt hiếm hoi không "dính" scandal. Nam ca sĩ vẫn giữ được hình tượng hiền lành, ngại phát ngôn những điều đao to búa lớn, ngại những chuyện thị phi của showbiz. Nguyễn Phi Hùng giải thích, đó là do tính cách của anh. Anh quan niệm, một người nghệ sĩ được khán giả yêu mến không chỉ cần có tài năng, mà lối sống và suy nghĩ cũng phải đúng đắn. "Tôi luôn nhắc nhở mình tự hoàn thiện bản thân, mang sức ảnh hưởng để chia sẻ, góp sức với những hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Tôi tìm được sự cân bằng bởi những điều giản dị trong cuộc sống. Chính tình cảm và sự yêu thương của khán giả, người thân đã mang đến cho tôi niềm vui và hạnh phúc".

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng.

Chính vì chọn cho mình lối sống "bỏ ngoài tai những ồn ào của showbiz", Nguyễn Phi Hùng có nhận định riêng về chuyện nhiều gương mặt trẻ dùng những chiêu trò ngày càng tinh vi, bất chấp tất cả để nổi tiếng. Theo anh, khán giả có thể choáng ngợp bởi sự hào nhoáng, nhưng con đường của một người nghệ sĩ yêu nghề không chỉ dừng lại ở một chỗ và một thời điểm. Để sống sao cho xứng đáng với sự tin yêu của khán giả là một hành trình lâu dài không ngừng nghỉ. Bởi, khán giả cũng luôn là những người khách quan và công tâm nhất cho sự tồn tại của một nghệ sĩ.

Vì quá thận trọng và an toàn, Nguyễn Phi Hùng bị xem là nhạt. Không ít các đồng nghiệp của anh duy trì độ hot bằng cách khoe chuyện đời tư, nhà cửa, xe sang... Trong khi đó, nam ca sĩ lại chỉ thường chia sẻ về âm nhạc, về công việc mỗi khi được phỏng vấn. "Đúng là đời tư nghệ sĩ luôn có một sức hút đặc biệt, dù vô tình hay cố ý chia sẻ thì đều được công chúng quan tâm. Tôi nằm ngoài quy luật này một phần là vì chưa sẵn sàng với những điều chưa chắc chắn, nhất là chuyện tình cảm. Và mục tiêu tôi đang theo đuổi vẫn là nghệ thuật. Cũng như chăm sóc một hạt mầm, tôi sẽ không quản ngại, chờ một ngày chín muồi theo cách riêng của mình. Những khán giả thân yêu của tôi cũng luôn yêu mến tôi bởi tính cách giản dị đó, hơn là những chuyện bên lề".

Ở tuổi 39, Nguyễn Phi Hùng vẫn lẻ bóng. Bố mẹ anh cũng đã thôi thúc giục chuyện anh lập gia đình, mà để anh tự quyết định mọi thứ. Hàng ngày, Nguyễn Phi Hùng tìm niềm vui trong âm nhạc, trong việc tập luyện yoga. Anh đang tham gia khóa học dành cho huấn luyện viên yoga, với mục đích tăng cường sức khỏe, tìm hiểu phương pháp tập luyện đúng cách để chia sẻ với mọi người. Với Nguyễn Phi Hùng, cuộc sống mỗi ngày luôn là niềm vui, là động lực để học hỏi và khám phá những khả năng còn tiềm ẩn.

Khi được hỏi, phải chăng bây giờ Nguyễn Phi Hùng chỉ đi hát vì đam mê, không còn vì kinh tế nên cũng không có sự quyết liệt như xưa, nam ca sĩ cho rằng, xưa và nay anh vẫn vậy, luôn coi âm nhạc là niềm đam mê, yêu thích. Anh chưa từng có cảm giác bị áp lực về kinh tế, nên âm nhạc giúp anh được sống trọn vẹn với nghệ thuật một cách vô tư, thoải mái. Song, anh không bao giờ quên việc đặt mục tiêu và khát vọng trong âm nhạc.

Ngày 27/10 tới, Nguyễn Phi Hùng chính thức ra mắt album nhạc trẻ Khát vọng vươn xa. Album tập hợp những ca khúc mới nhất của các nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Trần Lê Quỳnh và của chính Nguyễn Phi Hùng. Album được phát hành dưới dạng trực tuyến. Nam ca sĩ cho rằng, thời điểm này phát hành album truyền thống rất mạo hiểm, khả năng thu hồi vốn rất khó. Trước mắt, anh chỉ in một số CD để gửi tặng bạn bè và fan thân thiết.

Nguyễn Phi Hùng chia sẻ, anh chọn chủ đề Khát vọng vươn xa vì đây luôn là mục tiêu mà anh mong muốn và hướng tới trong cuộc sống. Là một nghệ sĩ, Nguyễn Phi Hùng hy vọng đem đến cho khán giả những sản phẩm chất lượng, mang thông điệp ý nghĩa của cuộc sống, giúp mọi người có cái nhìn tích cực, lạc quan và yêu đời.

Nguyễn Phi Hùng thực hiện bộ ảnh với hình ảnh đầy sức sống quảng bá album 'Khát vọng vươn xa'.

Để quảng bá cho album, Nguyễn Phi Hùng thực hiện bộ ảnh phá cách, với hình ảnh năng động, trẻ trung (xem bộ ảnh). Giọng ca Nhớ gấp ngàn lần hơn tiết lộ, để có hình ảnh mới này, anh đã trải qua quá trình tập luyện nhảy múa, võ thuật, yoga suốt thời gian qua và luôn duy trì nó. Anh cho rằng, sự tươi trẻ trong thể chất và tinh thần giúp anh có động lực hơn để theo đuổi nghề nghiệp một cách lâu dài. “Tôi muốn, thông qua những hình ảnh này, khán giả sẽ hiểu rằng không có những giới hạn về tuổi tác nếu chúng ta chọn cho mình một lối sống tích cực”.

Thời gian qua, khán giả thường thấy Nguyễn Phi Hùng ra mắt những ca khúc về quê hương, đất nước, tình cảm gia đình, nỗi lòng người xa xứ nhiều hơn là những bài hát về tình yêu. Nam ca sĩ giải thích, anh có nhiều dịp gần gũi với các công nhân và sinh viên thông qua các chương trình cộng đồng, nên anh viết những ca khúc đó như lời chia sẻ, đồng cảm đến họ. Theo anh, khi nhớ về cội nguồn hay gia đình, nó sẽ giúp con người sống tốt và có ý thức cố gắng hơn để đạt được những mục tiêu mình theo đuổi. Thực tế, Nguyễn Phi Hùng vẫn cố gắng tìm những ca khúc về tình yêu có chiều sâu để gửi đến khán giả. Nhưng, sự chọn lọc đó hơi kỹ càng nên anh đã bắt người hâm mộ chờ đợi hơi lâu.

