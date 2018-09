Nguyên Khang đoạt ngôi quán quân 'Sinh ra để tỏa sáng'

Chàng MC đã vượt qua hai ứng viên Phạm Văn Mách và Phan Thanh Bình để giành chiến thắng 300 triệu.

Trong đêm Gala trao giải của gameshow Sinh ra để tỏa sáng tối 16/7, MC Nguyên Khang đã xuất sắc đoạt ngôi quán quân với bản mash up hai ca khúc nhạc Nga - Tình ca du mục và Kachiusa. Anh trình diễn bằng nhạc cụ đàn tứ và đàn nhị cùng vị huấn luyện viên nhí - bé Kim Ngọc 13 tuổi.

Nguyên Khang chia sẻ, ban đầu anh và huấn luyện viên định chọn mash up Ánh trăng hiểu lòng tôi và Dạ khúc nửa vầng trăng. Tuy nhiên, hai nhạc phẩm này có giai điệu khá buồn nên anh quyết định đổi sang bản mash up nhạc Nga với hai bài hát nổi tiếng, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ. Ngoài việc tự phối phần âm nhạc với âm hưởng rock sôi động, anh còn đặt thiết kế riêng trang phục theo phong cách hoàng gia và dành thời gian đi học nhảy. Nỗ lực của anh đã nhận được sự ủng hộ của ban giám khảo, hội đồng báo chí và đông đảo khán giả. Với giải Quán quân Sinh ra để tỏa sáng, Nguyên Khang nhận được phần thưởng 300 triệu đồng. Anh trích 100 triệu tặng cho Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam và những ngôi chùa đang nuôi dưỡng những trẻ mồ côi.

Nguyên Khang giành chiến thắng trong đêm gala với phần thưởng 300 triệu đồng.

Trong cuộc thi Sinh ra để tỏa sáng, người chơi là những nghệ sĩ nổi tiếng. Họ thể hiện sở đoản của mình dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên nhí. Nguyên Khang lựa chọn thể loại nhạc cụ dân tộc để tham dự và Kim Ngọc là huấn luyện viên của anh. Cô bé mới 13 tuổi nhưng đã biết chơi thành thạo 5 loại nhạc cụ khác nhau.

Việc học nhạc cụ với Nguyên Khang là một khó khăn bởi anh không thể sắp xếp được thời gian vì lịch chạy show dày đặc. Không ít lần anh thức đêm tập luyện đến mức gãy phím đàn, bàn tay sứt móng và chảy máu. Sau buổi thi đầu tiên, anh từng có ý định rút khỏi cuộc thi. Dẫu vậy, chàng MC đã nỗ lực chứng minh bản thân. Anh cũng không ngại đầu tư cho việc tập luyện khi tự bỏ tiền túi mua đàn nguyệt, đàn nhị và đàn tứ (trị giá gần 1.000 USD). Anh lý giải, đàn giá càng cao thì gỗ càng tốt, âm thanh nghe cũng hay hơn.

Chàng MC thể hiện khả năng chơi đàn tứ trong đêm chung kết.

"Tôi chỉ có đúng hai tháng để học 3 loại nhạc cụ khác nhau: đàn nguyệt, đàn nhị và đàn tứ. Tôi muốn sân chơi này không đơn thuần chỉ là gameshow, tôi muốn mọi người quan tâm và yêu quý hơn những di sản của dân tộc, phát huy và quảng bá những cây đàn tinh túy này. Tôi tin âm nhạc là ngôn ngữ không biên giới và nhạc cụ dân tộc là cách gửi gắm những nỗi niềm tâm sự, thông điệp tình cảm nhất", anh tâm sự.

Trước khi cuộc thi diễn ra, nhiều người đã hoài nghi về khả năng chơi nhạc cụ của chàng MC The Voice bởi anh không biết gì về nhạc cụ dân tộc, thậm chí đêm đầu tiên anh còn đứng cuối trong số 3 thí sinh dự thi. Sau đó anh dần tỏa sáng khi về nhất hai tuần liên tiếp với ca khúc nhạc Nhật - The only flower in the world và khả năng diễn xuất khi hóa thân thành ông Tư trong Dạ cổ hoài lang.

Nguyên Khang cho biết, anh muốn xây dựng hình ảnh của một nghệ sĩ đa năng. Sắp tới anh sẽ có thêm nhiều dự án liên quan đến việc quảng bá nhạc cụ dân tộc ra thế giới.