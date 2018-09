Người thân đưa tiễn nhạc sĩ An Thuyên về với đất mẹ

Nhạc sĩ 'Em chọn lối này' qua đời đột ngột do cơn nhồi máu cơ tim khiến gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và hàng triệu khán giả tiếc thương. Ông vốn bị bệnh tim, huyết áp cao nhưng do hăng say làm việc nên chủ quan với sức khoẻ.