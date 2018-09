Ngọc Thúy sắp tái hôn

Cựu người mẫu vừa đăng hình ảnh thử áo dài cho lễ ăn hỏi trên Facebook cá nhân.

Ngọc Thúy đã quyết định đám cưới lần thứ hai, sau cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ với nhiều tai tiếng. Chồng sắp cưới của cô là một luật sư tranh tụng tại Mỹ. Hai người gặp nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Ngọc Thúy và chồng sắp cưới đã có một con trai chung 3 tuổi và đang định cư ở Mỹ. Dù không nhận được sự đồng ý từ phía gia đình nhưng hai người vẫn quyết tâm yêu và đến với nhau. Trước khi đến với anh Trường, Ngọc Thúy đã có hai con gái riêng với người chồng đầu. Hiện tại, họ đã chuẩn bị cho đám cưới và dự định nhờ nhiếp ảnh gia thân thiết ở TP HCM chụp hình cưới.

Ngọc Thúy bên chồng sắp cưới và con trai út.

Ngọc Thúy hạnh phúc khoe hình thứ áo dài cho lễ ăn hỏi và viết trên Facebook của mình: "Thử áo dài cho lễ hỏi... Phải nói là đã rất lâu rồi mới khoác lên người áo dài truyền thống. Lần này mở hàng lại với chiếc áo dài ren đỏ cho lễ hỏi, để chính thức ra mắt ông bà tổ tiên... nhà chồng. Một nghi thức mà mình chưa được làm ở lần cưới đầu. Âu cũng là số phận. Bây giờ, sẽ cố gắng thực hiện đầy đủ nghi thức cưới hỏi truyền thống để được ông bà tổ tiên chứng giám, phù hộ cho hạnh phúc gia đình của Myles bền vững mãi về sau". Cô cũng không quên cảm ơn stylist Quang Tuyến đã giúp cô có được trang phục đẹp cho lễ hỏi.

Cựu người mẫu chia sẻ, lễ ăn hỏi của cô sẽ diễn ra vào tháng 5 này tại Mỹ còn đám cưới sẽ tổ chức vào năm sau. Thời gian này, cô cũng đi về giữa hai nước để chuẩn bị những thủ tục cưới hỏi cần thiết. Cuối tuần này, cô sẽ thực hiện chụp bộ hình áo dài .

Sau cuộc hôn nhân đầu nhiều sóng gió, Ngọc Thúy đã tìm được bến đỗ thứ hai cho mình. Cô nói rằng may mắn vì gặp được người chồng hiện tại vì anh chăm lo cho cô cũng như giúp cô chăm sóc các con. Hai con gái riêng của cô cũng rất yêu quý anh và coi anh là ba của mình. Cả 3 con của Ngọc Thúy hiện sống cùng cô và chồng sắp cưới ở San Jose, bang California, Mỹ. Con gái lớn học lớp 2, bé thứ hai học mẫu giáo và cậu con trai út Myles 3 tuổi.

Ngọc Thúy đăng hình ảnh thử áo dài cho lễ ăn hỏi trên Facebook.

Vụ kiện tụng phân chia tài sản của Ngọc Thúy và chồng cũ kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Cô và mẹ ruột cũng có mối bất hòa lớn, nhiều lần lên báo chí nói năng không tốt về nhau. Tuy nhiên nhờ có người chồng hiện tại mà cô có thêm sức mạnh để chiến đấu với cuộc sống. Cô hiện đang điều hành hoạt động của công ty TNHH một thành viên Nhà An. Đây là công ty do cô thành lập đầu năm 2010 trước khi đi Mỹ, quản lý và kinh doanh khối tài sản thuộc quyền sở hữu của cô để sinh lời. Do sống tại Mỹ nên chủ yếu cô phải điều hành công ty từ xa thông qua các nhân viên và thi thoảng đi đi về về giữa hai nước.

H.T.