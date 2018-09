Ngọc Thanh Tâm liên tục bắt nạt Hoài Lâm trong 'Yêu em bất chấp'

Nữ diễn viên vào vai một cô gái xinh đẹp nhưng có cá tính mạnh, không ngừng 'động tay, động chân' với anh chàng bạn trai Hoài Lâm hiền lành.

Yêu em bất chấp là một bộ phim hài, tình cảm lãng mạn, phiên bản Việt của phim Cô nàng ngổ ngáo, từng gây sốt trên khắp châu Á vào năm 2001. Trong phim, Ngọc Thanh Tâm vào vai cô nàng bí ẩn Diệu Hiền, còn Hoài Lâm là chàng sinh viên Khôi, có ngoại hình xuề xòa, mê truyện tranh.

Minh Khôi vốn nhút nhát, yếu ớt nhưng rất tốt bụng. Trong một lần đi chơi tàu siêu tốc, cậu ngồi cạnh cô nàng Diệu Hiền và bị cô lôi vào một đống rắc rối do say khướt, sau đó cô lại lăn ra ngất xỉu. Sợ cô gái bị kẻ xấu hãm hại, Minh Khôi đành cõng cô vào nghỉ ở một khách sạn. Nhưng "làm ơn mắc oán", Khôi bị em họ của Diệu Hiền là Phương (Ngọc Thảo) gọi công an, còn chụp lại hình khoả thân của cậu, dọa dẫm sẽ đăng lên mạng.

Ngọc Thanh Tâm và Hoài Lâm trong Yêu em​ bất chấp.

Tuy nhiên, chuyện chưa dừng lại ở đó. Cô gái lạ dường như có hứng thú với Minh Khôi nên liên tục tìm gặp cậu. Khác với mẫu hình con gái thuỳ mị thường thấy, Diệu Hiền lại là một "đả nữ" chính hiệu, chuyên bắt nạt Khôi. Cô sẽ sẵn sàng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" nếu Khôi làm trái ý mình. Thay vì ghét bỏ, chàng trai chân chất ngày càng cảm mến cô gái cá tính ấy. Nhưng khi tình cảm chín muồi, Khôi lại phải chịu đủ mọi trắc trở, từ sự ngăn cản của gia đình Hiền cho đến bóng ma tình cũ của Diệu Hiền. Hai người hẹn ước sẽ cho nhau thời gian một năm thử thách.

Diệu Hiền có bề ngoài xinh đẹp nhưng tính tình lại thô lỗ như đàn ông. Cô chẳng ngại động tay động chân với anh bạn trai tội nghiệp, hết "hành" kiểu này lại bắt nạt kiểu khác. Nhưng đằng sau sự ngỗ ngược ấy lại là cả một nỗi niềm đau thương cất giấu trong cô gái trẻ.

Hoài Lâm lần đầu đảm nhận vai nam chính trong phim điện ảnh.

Ngọc Thanh Tâm từng được biết đến qua những vai diễn như cô gái mù đánh võ giỏi trong Hiệp sĩ mù hay người thiếu nữ tật nguyền trong Đảo của dân ngụ cư. Nữ diễn viên cho biết vai diễn Diệu Hiền ngổ ngáo khác hoàn toàn với những nhân vật do cô từng đảm nhận, mang lại sự mới mẻ nhưng cũng không ít thách thức.

Hoài Lâm hài hước chia sẻ mặc dù đây không phải là phim hành động nhưng có lẽ là vai diễn vất vả nhất của anh. Nam ca sĩ liên tục bị "mẹ" Trang khàn rượt đuổi, lại bị bạn gái lẫn em gái hành hạ "lên bờ xuống ruộng". Tuy vậy, việc lần đầu đóng vai chính lại phải thể hiện nhiều khía cạnh cảm xúc của chàng trai đang yêu là một trải nghiệm đáng nhớ với anh.

Yêu em bất chấp còn có sự tham gia của nam ca sĩ Mr. Đàm và nữ người mẫu Trang khàn.

Theo nhà sản xuất, am nhạc trong phim cũng là một điểm nhấn. Ca khúc Yêu thương ngày đó được thể hiện bởi Soobin Hoàng Sơn phù hợp với nội dung của phim cũng như các trường đoạn tâm lý. Ngoài Yêu thương ngày đó của Soobin Hoàng Sơn, phim còn có thêm một ca khúc nữa là Lâu đài cát của Văn Mai Hương. Mặc dù đây không phải là ca khúc chủ đạo trong Yêu em bất chấp nhưng hứa hẹn đẩy cảm xúc của khán giả trong những phân đoạn miêu tả tâm lý nhân vật.

Yêu em bất chấp được CGV công chiếu trên toàn quốc từ ngày 6/4.

Thu Ngân