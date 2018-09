Ngọc Anh 'Thương nhớ ở ai' tố cáo Trà My chủ ý tát và chửi cô tại hậu trường

Ngọc Anh chia sẻ sau khi nhận 2 cái tát đúng kịch bản, Trà My quay ra tát, chửi bới và còn định xông vào đánh cô ở trường quay.

Bộ phim Thương nhớ ở ai của đạo diễn Lưu Trọng Ninh quy tụ nhiều gương mặt mới, lần đầu bén duyên điện ảnh bao gồm Ngọc Anh và Trà My. Trong phim, Trà My vào vai Hạnh - con gái của Nhân do Ngọc Anh thể hiện. Mới đây, diễn viên Trà My gây chú ý trên trang cá nhân khi tiết lộ chuyện hậu trường cảnh Nhân tát Hạnh ở tập 31. Trước khi vào set quay, đạo diễn Lưu Trọng Ninh nói với Ngọc Anh rằng: "Cảnh này phải thật nên em có bất cứ cái gì bức xúc với Trà My thì đây là cơ hội hiếm có để ra tay". Trà My thừa nhận thời điểm đó cô và bạn diễn vốn có nhiều hiểu lầm và không ưa nhau.

Ngọc Anh và Trà My và hai trong ba nữ diễn viên chính của 'Thương nhớ ở ai'.

Theo lời kể của Trà My, ở lần quay đầu tiên, cô nhận được cái tát mà "trong đời mình chưa từng bị ai tát đau như vậy, má mình in hằn dấu tay và tai trái của mình sau cái tát đó bị ù hẳn đi một lúc lâu". Đạo diễn Lưu Trọng Ninh rất tâm đắc trước màn diễn xuất đó trong khi Trà My cố nén nhịn cơn bực. Chuyển cảnh sang góc quay khác, nữ diễn viên tiếp tục nhận một cái tát khác từ bạn diễn. Ở lần này, cô né nhưng không may cái tát trúng mũi và còn đau hơn trước đó. "Lúc đó tôi điên lên rồi, trong tâm trạng căng thẳng và khó kiểm soát, đồng thời bản năng tự vệ tự nhiên nên chỉ sau khi đạo diễn hô "cắt”, tôi đã vung tay tát lại chị Ngọc Anh một cái trong sự sững sờ của tất cả mọi người", Trà My kể lại. Sau đó, cô đã khóc vì rất nhiều tâm trạng đan xen bao gồm tủi thân, hối hận và ấm ức. Khi được các thành viên trong đoàn động viên, Trà My đã nhận sai và xin lỗi trước cả đoàn.

Chia sẻ với Ngoisao.net, Ngọc Anh - người thủ vai Nhân - xác nhận câu chuyện Trà My tát mình ở trường quay là có thật. Theo nữ diễn viên, có thể Trà My đã cảm thấy ấm ức, tức giận từ khi mọi người nói Ngọc Anh nên tát thật mạnh để trả đũa. Lý giải lý do dành cho bạn diễn 2 cái rất mạnh, Ngọc Anh cho biết: "Cảnh đó phải làm 2 đúp. Bình thường các cảnh tát, các diễn viên sẽ trao đổi với nhau trước và bàn tính kỹ sẽ tát hướng nào. Tuy nhiên, bạn ấy không bàn trước với tôi và nói chung rất ít khi hợp tác với mọi người. Vì không có sự trao đổi trước nên đáng nhẽ phải quay mặt đi ở cái tát đầu tiên thì bạn ấy lại đứng yên và bị đau. Khi đổi góc, tôi thực hiện cái tát thứ hai thì bạn ấy biết đường né nhưng lại né ngược nên bị cái tát vào mũi". Ngọc Anh cho rằng Trà My có chủ ý tát lại cô chứ không phải hành động bột phát vì sau khi Ngọc Anh tát, Trà My không hề phản ứng gì. Chờ đến khi đạo diễn vừa hô "cắt", Trà My liền tát thẳng vào mặt cô và chửi cô bằng những lời lẽ khiếm nhã. Nữ diễn viên cho biết thêm: "Bạn ấy còn xông vào định đánh tiếp nhưng mà mọi người lôi ra để can ngăn".

Cảnh Nhân tát Hạnh trong 'Thương nhớ ở ai'.

Hành động của Trà My khiến Ngọc Anh cảm thấy bị xúc phạm và bật khóc ngay tại trường quay. Dù đạo diễn Lưu Trọng Ninh và mọi người khuyên "đừng chấp" nhưng Ngọc Anh vẫn khăng khăng yêu cầu Trà My phải xin lỗi mới tiếp tục quay. Sau đó, Trà My đã ra xin lỗi Ngọc Anh. Tuy nhiên, Ngọc Anh cho rằng đó là một lời xin lỗi giả tạo vì "ngay tối hôm đó, bạn ấy viết một bài trên Facebook để bôi nhọ danh dự của tôi". Nữ diễn viên không muốn nhắc lại nội dung bài viết nhưng khẳng định cả đoàn ai cũng biết Trà My bôi xấu cô. "Sau khi tôi đem chuyện này nói với đạo diễn, Trà My đã xóa post nhưng không hề xin lỗi lại tôi. Vì vậy, khi bạn ấy nói về việc xin lỗi vì đã tát tôi như một sự dũng cảm, tôi cho rằng đó là một sự giả tạo. Tôi đánh giá Trà My là người láo và vô văn hóa", Ngọc Anh nhận xét về bạn diễn của mình.

Nữ chính Thương nhớ ở ai cho biết trước khi vụ xô xát xảy ra, cô và Trà My đã không ưa nhau. Dù có nhiều cảnh chung nhưng cả hai rất ít khi trao đổi công việc. "Tôi thì bình thường nhưng bạn ấy lúc nào cũng so đo, hơn thiệt với người khác và tự xây tường ngăn cách với tất cả mọi người. Anh chị em trong đoàn yêu thương nhau, ăn cùng ở cùng vui vẻ lắm nhưng riêng bạn ấy thì tách biệt", cô nói. Ngọc Anh không quan tâm lý do tại sao Trà My ghét mình đến như vậy. Sau khi sự việc diễn ra, cô càng không quan tâm bất kỳ việc gì mà Trà My làm. Nữ diễn viên cũng không có nhu cầu ngồi lại với đồng nghiệp để nói rõ ràng về hiểu lầm giữa hai người. "Tôi không có gì hiểu lầm về My. My có hiểu lầm gì về tôi thì đó là việc của bạn ấy. Tôi nghĩ mình không cần chủ động làm lành, giữ mối quan hệ với bạn ấy. Chúng tôi đều là diễn viên, không hề giẫm đạp gì đến lợi ích của nhau. Tôi không cần ganh đua với Trà My. Sau câu chuyện ấy, tôi không thích cá tính, con người hay cách sống của Trà My. Tôi không có nhu cầu thân thiết hay chơi với bạn ấy", Ngọc Anh nói. Tuy nhiên, cô khẳng định xích mích cá nhân giữa cô và Trà My không làm ảnh hưởng đến việc hai người đóng vai mẹ con và có nhiều cảnh tình cảm trên phim vì luôn biết tách biệt hoàn toàn chuyện cá nhân và công việc.

Ngọc Anh vào vai Nhân - mẹ của Hạnh (Trà My đóng).

Trao đổi với Ngoisao.net, một thành viên trong đoàn làm phim Thương nhớ ở ai xác nhận chuyện xô xát giữa Trà My và Ngọc Anh là có thật. Hầu hết các thành viên của đoàn đều biết chuyện hai diễn viên không ưa nhau. Thành viên này cũng cho biết Trà My không mắc bệnh ngôi sao nhưng tính khí hơi khác biệt, thường 'trái tính trái nết' nên không hợp một số người. Tuy nhiên, không có chuyện tất cả các thành viên trong đoàn đều ghét nữ diễn viên. Hiện tại Trà My vẫn giữ liên lạc và thường xuyên trò chuyện với nhiều người. Trong khi đó, Ngọc Anh là người rất khéo léo.

Liên hệ với Trà My để xác nhận những gì Ngọc Anh nói về cô, nữ diễn viên vừa sụt sịt vừa cho biết chưa thể nói gì lúc này. Trên trang cá nhân, Trà My chia sẻ cô đã khóc rất nhiều về chuyện này.