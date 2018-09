Ngô Thanh Vân thấy vinh dự khi đóng trong bom tấn 'Star Wars'

Người đẹp cảm thấy tự hào nhưng gặp không ít áp lực khi góp mặt trong phần mới của loạt phim kinh điển.

Buổi họp báo giới thiệu phim Star Wars: The Last Jedi được tổ chức tại TP HCM, sáng 29/11. Sự kiện có sự tham gia của diễn viên Ngô Thanh Vân và diễn viên gốc Việt Kelly Marie Trần. Trong phim, họ đóng vai hai chị em có khả năng chiến đấu và sử dụng súng thuần thục.

Ngô Thanh Vân tâm sự tại họp báo "Star Wars".

Chia sẻ về vai diễn, Ngô Thanh Vân cho biết, ban đầu cô phải làm việc với đoàn phim thông qua công ty đại diện ở Mỹ. Để được chọn tham gia, phải trải qua nhiều vòng phỏng vấn, vượt qua nhiều ứng viên. "Đả nữ" vốn không tin mình sẽ được chọn vì rất hiếm người châu Á được góp mặt trong một bom tấn điện ảnh thuộc hàng kinh điển.

"Là một nhà sản xuất phim, suốt nhiều năm qua, tôi tiếp xúc với nhiều người Việt có tài, từ diễn viên, đạo diễn đến biên kịch. Với hai vai diễn của Kelly và tôi trong Star Wars, chúng tôi hy vọng sẽ gây tiếng vang để thế giới thấy người Việt mình cũng có thể làm nhiều thứ ra trò", cô chia sẻ.

Ngô Thanh Vân bên diễn viên gốc Việt Kelly Marie Trần.

Trong phim, Kelly Marie Trần vào vai Rose Tico, em gái của Paige (Ngô Thanh Vân đóng). Cô cho biết từng đóng nhiều vai nhỏ trong show truyền hình, phim quảng cáo... Vai diễn này là một bước ngoặt trong sự nghiệp của cô, vì cô xuất thân từ gia đình không theo nghề diễn. "Tôi muốn gieo niềm tin nếu bạn thực sự yêu mến điều gì đó, bạn vẫn có thể đạt được ước mơ. Giờ ngồi đây, tôi vẫn không tin mình được đóng phim Star Wars", cô chia sẻ.

Star Wars: The Last Jedi do Rian Johnson đạo diễn, tiếp tục câu chuyện của phần trước, khi quân Kháng chiến đang nắm phần thắng trong cuộc đối đầu với Tổ chức Thứ nhất. Nữ anh hùng Rey (Daisy Ridley thủ vai) tới hành tinh lạ Ahch-To và có cơ hội tầm sư chiến binh Luke Skywalker. Bậc thầy Jedi này hướng dẫn Rey cách sử dụng Thần lực. Lúc này, Chỉ huy Tối thượng Snoke của Tổ chức Thứ nhất bắt đầu mở cuộc thanh trừng, giáng xuống những thành viên nòng cốt của lực lượng Kháng chiến. Tác phẩm sẽ ra rạp tại Việt Nam từ ngày 15/12.

Mai Nhật