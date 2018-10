Ngô Thanh Vân bầm dập vì đóng nhiều cảnh mạo hiểm

Đả nữ của điện ảnh Việt đích thân thực hiện các pha hành động trong phim ‘Hai Phượng’.

Trong teaser phim Hai Phượng mới ra mắt, máy quay luôn đặt góc nhìn từ trên cao chúc xuống hoặc đi theo phía sau nữ chính Hai Phương. Giữa không gian bao phủ ánh sáng neon nhập nhoạng, đoạn phim trải ra liên tiếp các cảnh phim hành động, rượt đuổi, đánh võ, bắn súng... từ các ngõ hẻm, khu chợ tới sông nước.

Ngô Thanh Vân trong tạo hình nhân vật Hai Phượng.

Trong đó, nữ diễn viên Ngô Thanh Vân một mình đối đầu các gã đàn ông bặm trợn. Tới những giây cuối cùng, đả nữ của màn ảnh Việt mới lộ diện trực tiếp với khuôn mặt mệt mỏi, nhiều vết thương. Lời đề từ “Bạn sẽ làm gì để hóa nỗi sợ thành sức mạnh?” gợi mở về câu chuyện Hai Phượng bị một thế lực truy sát.

Một phân cảnh bắn súng trong phim.

Hai Phượng đánh dấu sự trở lại của Ngô Thanh Vân cùng lúc trong hai vai trò nhà sản xuất và diễn viên chính. Đầu năm 2018, cô tuyên bố đây là tác phẩm hành động cuối cùng trong nghiệp diễn của mình. Trong một cảnh quay trên sông nước ở Sa Đéc, nữ diễn viên bị ngã khi nhảy giữa hai chiếc ghe, khiến đầu gối của cô bị chấn thương nghiêm trọng.

Ngô Thanh Vân khóc khi gặp tai nạn trên trường quay.

Bộ phim do đạo diễn Lê Văn Kiệt dàn dựng. Anh từng thực hiện phim Ngôi nhà trong hẻm do Ngô Thanh Vân và Trần Bảo Sơn đóng chính năm 2012, phim Dịu dàng do Dustin Nguyễn và Thanh Tú đóng chính năm 2014. Hai Phượng dự kiến khởi chiếu ngày 22/2/2019.

Phong Kiều