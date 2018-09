Nghệ sĩ xiếc liều đi thi, nhờ nuôi hộ con gái nếu mình chết trên sân khấu

Buổi thi đâu tiên, Minh Hải đã nhào lộn, nuốt trái bi sắt, rồi nuốt rất nhiều kiếm, kéo, cả kiếm Nhật sắc bén nhưng khi rút kiếm ra may mắn lại không bị trào máu. Hôm đó anh đã phải chích 2 mũi thuốc cầm máu và uống thêm 2 liều thuốc cầm máu nữa. Anh sợ rằng nếu biểu diễn bị trào máu thì dù hôm đó có được vào thì ở vòng tiếp theo, mọi người nghĩ anh bị thương sẽ cho anh rớt. Sau đó anh không đến bác sĩ vì nghĩ rằng mình đã lành nhưng đến vòng thi thứ 2 của 'Kỳ tài lộ diện' (phát sóng tối 20/10), anh tại tiếp tục gặp tai nạn khi nuốt kiếm rồi nhào lộn. Trong buổi biểu diễn vì lo lắng nhiều thứ, đặc biệt là cô con gái 6 tuổi của mình đang diễn cùng nên trong lúc lau thanh kiếm bị rớt xuống sàn, thanh kiếm bị xước mà anh không biết nên khi nuốt kiếm, anh lại bị thương. Anh trở lại bệnh viện Cần Giuộc (Long An), các bác sĩ, y tá nhận ra đã mắng anh vì quá lỳ mà không biết quý trọng cuộc sống quý giá. Bác sĩ lại đề nghị chuyển lên bệnh viện 115 nhưng anh không có tiền thuê xe cấp cứu. Lúc đó có một bệnh nhân phải chuyển đi nên các bác sĩ đã cho đi cùng và đưa anh lên tận bệnh viện làm giấy tờ cho anh. Các bác sĩ còn cho anh 1 triệu để đóng tiền tạm ứng bệnh viện nếu phải nhập viện. Tại bệnh viện 115, anh lại gặp lại các bác sĩ từng cứu chữa anh lần trước, Minh Hải khoe anh đã đậu vào vòng trong 'Kỳ tài lộ diện', khiến các bác sĩ tức giận vì anh lại tiếp tục nuốt kiếm. May mắn khi nội soi anh chỉ bị rách lại chỗ vết thương cũ. Thương hoàn cảnh nghèo và tình yêu nghề của Minh Hải, các bác sĩ đã khám bệnh, chích thuốc cầm máu mà không lấy tiền.