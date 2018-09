Nghệ sĩ làm hai đêm diễn giúp đỡ Tâm Tâm

Các ca sĩ, diễn viên thực hiện đêm nhạc - hài kịch lấy tiền hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho nữ nghệ sĩ bị tai nạn.

Hôm 9/9, nghệ sĩ Tâm Tâm đang chạy xe máy thì bị hai thanh niên áp sát giật túi xách, khiến chị bị ngã. Bác sĩ xác định, Tâm Tâm bị dập não, phù não cấp do tụ máu. Sau đó hai ngày, chị được phẫu thuật để lấy máu trong não ra. Bảy năm trước, nữ nghệ sĩ từng bị chấn thương sọ não do bị một thanh niên say rượu đâm phải.

Nghệ sĩ Tâm Tâm bị nạn khi đang trên đường ra bến xe đi tỉnh diễn.

Khi nghe tin Tâm Tâm bị nạn, các đồng nghiệp của chị rất đau xót. Họ đồng loạt đứng ra tổ chức chương trình ca nhạc - hài kịch - cải lương gây quỹ để ủng hộ chị.

Chương trình với chủ đề Tình hài và nghệ sĩ sẽ diễn ra lúc 20h 19/9 tại sân khấu Trống Đồng, TP HCM. Đến thời điểm này, danh sách nghệ sĩ đăng ký tham gia chương trình ngày càng dài. Về phía các danh hài có Hoài Linh, Tấn Beo, Chí Tài, Trung Dân, Cát phượng, Hồng Tơ, Long Đẹp Trai, Trường Giang, Trấn Thành... Các ca sĩ nổi tiếng cũng góp mặt như Phương Thanh, Mỹ Tâm, Hoàng Châu, Vũ Hà, Tấn Minh, Hoài Lâm, Lê Minh Trung... Ngoài ra còn có nghệ sĩ cải lương Vũ Linh, Thoại Mỹ, Vũ Luân, nghệ sĩ hải ngoại Thanh Hằng...

Bên cạnh đó, NSƯT Vũ Linh và đạo diễn Lê Quốc Tùng phối hợp cùng công ty của Phước Sang tổ chức đêm Tình nghệ sĩ lúc 20h 21/9 tại rạp hát Thủ Đô.

Tâm Tâm sinh năm 1977, từng đoạt huy chương vàng giải Trần Hữu Trang. Cô được giới mộ điệu cải lương yêu mến với vai Lý Chiêu Hoàng trong vở Vương quyền tội ác. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nghệ sĩ Tâm Tâm không chỉ biểu diễn ở TP HCM mà còn thường xuyên đi lưu diễn ở các tỉnh xa.

Hàn Quốc Việt