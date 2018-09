Nathan Lee tung album nhạc xưa hợp tác cùng nhà sản xuất quốc tế

Nhóm nhạc nổi tiếng 3Nity tham gia sản xuất, hòa âm, phối khí nhiều ca khúc trong album 'BoLeero' của Nathan Lee.

Nathan Lee hát 'Phút cuối' Nathan Lee hát ca khúc 'Phút cuối' trong abum 'BoLeero'

Sau gần 2 tháng ra album Những khúc nhạc buồn, Nathan Lee tiếp tục giới thiệu sản phẩm mới thuộc thể loại nhạc xưa. Album BoLeero với những ca khúc cũ, được nam ca sĩ làm mới theo phong cách hiện đại, mang âm hưởng quốc tế. Anh tiết lộ, hơn nửa số ca khúc trong album mới do nhóm nhạc 3Nity trực tiếp hòa âm, phối khí và sản xuất. 3Nity từng là nhà sản xuất của ban nhạc All 4 One, đình đám với ca khúc I swear.

Nathan Lee giải thích, tên album BoLeero là một cách chơi chữ, ghép tên anh và thể loại nhạc xưa của Việt Nam. Sản phẩm gồm những ca khúc nổi tiếng như Phút cuối, Niệm khúc cuối, Trên đỉnh mùa đông, Giọt nước mắt ngà... Album mới phát hành trực tuyến vào ngày 11/4 đã thu hút hơn 1 triệu lượt nghe. Nathan Lee dự định thu âm thêm 3 ca khúc để phát hành sản phẩm này dưới dạng đĩa truyền thống.

BoLeero được Nathan Lee cùng MC Trác Thúy Miêu, nhà báo Nguyễn Hậu và Nguyễn Minh ấp ủ, biên tập và thực hiện từ cuối năm 2009. Album này mất gần 8 năm mới hoàn thành vì phần hòa âm, phối khí công phu và Nathan Lee phải thu âm nhiều lần mới hài lòng với cách thể hiện của mình.

Ca sĩ Nathan Lee.

Chàng ca sĩ giải thích lý do anh chọn hát nhạc xưa: "Mỗi dòng nhạc đều có cái hay riêng, quan trọng là cách mình cảm nhận, tư duy và truyền tải nó thế nào tới người nghe nhạc. Cá nhân tôi chưa bao giờ có khái niệm âm nhạc bác học, những gì mộc mạc, chân thành nhất sẽ được đón nhận theo đúng giá trị của nó. Là một người sống tình cảm nên thể hiện những bản nhạc tình luôn là thế mạnh của tôi. Tuy nhiên, với cá tính khác biệt và cách suy nghĩ đôi khi hơi 'quái', tôi nghĩ cách hát nhạc xưa của mình sẽ khiến khán giả cảm thấy mới lạ, thú vị".

Xuất thân con nhà gia thế, có điều kiện vững chắc về tài chính, Nathan Lee không tiếc tiền đầu tư để có những sản phẩm âm nhạc chất lượng. "Làm được album hay còn thích hơn việc mua sắm nên tôi rất chịu chơi trong âm nhạc. Không chỉ album BoLeero, những dự án sắp tới của tôi cũng được chăm chút kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng tốt nhất", anh nói.