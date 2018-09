Nathan Lee cùng dàn ca sĩ nữ đi xem DJ Armin van Buuren biểu diễn

Không dưới 10 lần hệ thống hiệu ứng pháo hoa và pháo giấy, kết hợp với khói và đèn lazer làm cho khán giả của Armin van Buuren phải hò reo sung sướng. Armin đã 'đốt cháy' sân khấu bằng loạt hit như 'Be in the moment', 'This is what it feel like'... Anh truyền thông điệp 'I live for that energy' khuyên mọi người hãy tận hưởng cuộc sống một cách tích cực, vui tươi mỗi ngày.