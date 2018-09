Nam Em thấy đã đến lúc bỏ lại ồn ào tình ái phía sau

Hoa khôi khẳng định đây là thời điểm cô cần nỗ lực để phát triển sự nghiệp ca hát.

Sau buổi họp báo ra mắt MV mới tại Thái Lan cách đây ít ngày, chiều 31/5, Nam Em tổ chức minishow ở TP HCM. Đây cũng là lần đầu tiên cô gặp gỡ thân mật người hâm mộ để nói lời cảm ơn.

Nam Em tươi tắn trong minishow chiều 31/5 ở TP HCM.

Trong buổi này Nam Em chia sẻ những gì đã trải qua trong thời gian gần đây và khẳng định giờ là lúc cô phải bỏ mọi thứ lại phía sau để tiếp tục hoạt động âm nhạc. Nam Em biết mình còn thua kém các bậc tiền bối, nên cô phải quyết tâm thật cao.

Nam Em lần lượt hát các ca khúc My heart will go on, Let it go, Million dreams, Nối vòng tay lớn… trong chương trình. Nhận được nhiều hoa, quà từ người hâm mộ, hoa khôi rất xúc động. Do sức khỏe không tốt, Nam Em chỉ dành khoảng một tiếng để vừa hát vừa giao lưu và hứa sẽ sớm tổ chức một buổi khác bù cho khán giả.

Sau lùm xùm tình ái đến mức có lúc suy sụp tinh thần, Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 vẫn quyết tâm đạt mục tiêu trở thành ca sĩ. Cô khẳng định mỗi tháng sẽ ra một sản phẩm âm nhạc và cố gắng luôn mang bất ngờ đến cho khán giả.

Người đẹp Tiền Giang có nhiều fan ở tuổi teen.

Nếu như 4 ngày trước Nam Em giới thiệu MV Xa anh là tốt nhất bản tiếng Thái, hôm qua cô lại ra mắt MV cho ca khúc này với bản tiếng Việt. Bài hát do nhạc sĩ Phúc Bồ sáng tác, kể về tâm trạng của một cô gái khi nhận ra tình yêu mình dành cho người đàn ông đã đặt không đúng chỗ. Tựa đề ca khúc cũng là thông điệp Nam Em gửi đến các cô gái khi yêu sai người, hãy thẳng thắn từ bỏ để trái tim trưởng thành hơn.

MV "Xa anh là tốt nhất" bản tiếng Việt