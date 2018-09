Mỹ Tâm: 'Chỉ cần nghe, không cần xem Đức Phúc hát'

Với Mỹ Tâm, Đức Phúc đã có sự thay đổi đáng kể so với khi còn thi The Voice. Cô rất bất ngờ khi nghe học trò thể hiện ca khúc 'Chỉ một câu' của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, mượt mà, cảm xúc và chững chạc, dù ngoài đời Phúc vẫn còn rất trẻ con. Theo nữ ca sĩ, Đức Phúc may mắn có sẵn giọng hát 'già', nên không cần phải yêu nhiều mới có thể hát được như vậy. Tuy nhiên, Mỹ Tâm khuyên mọi người chỉ cần nghe chứ không nhất thiết phải xem MV. Nghe điều này, cả Đức Phúc lẫn khán phòng đều bật cười. Từ trước đến nay, Mỹ Tâm không ngại ngần khẳng định học trò của cô không có lợi thế về ngoại hình, nói thẳng ra là không đẹp, nhưng Đức Phúc lại thuộc tuýp ca sĩ chinh phục khán giả bằng chính giọng hát.