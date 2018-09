Mỹ Linh tổ chức live concert tặng phái đẹp

Diva nhạc Việt tiết lộ muốn đưa một chút tâm tình về hạnh phúc của người phụ nữ vào đêm nhạc 'Mỹ Linh live in concert'.

Trong live concert đặc biệt này, Mỹ Linh sẽ hòa giọng cùng “quý ông nhạc đỏ” Việt Hoàn và nam ca sĩ Tấn Minh, dưới sự hỗ trợ của ban nhạc Anh Em và tứ tấu Semi Classic.

Để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho đêm concert, nhạc sĩ Huy Tuấn, bạn thân của Mỹ Linh và Anh Quân, đã gác lại toàn bộ công việc trong tuần đầu tiên của năm 2016 để ra Bắc tập luyện cùng nữ ca sĩ và ban nhạc Anh Em.

Chuỗi chương trình Mỹ Linh live in concert được chỉ đạo nghệ thuật bởi nhạc sĩ Anh Quân. Nữ ca sĩ tiết lộ, đây chính là dịp kỷ niệm 18 năm ngày cưới của vợ chồng chị. Do đó, nữ ca sĩ muốn đưa một chút tâm tình về hạnh phúc của người phụ nữ đang ở độ tuổi chín vào trong chương trình. Trong chuỗi Mỹ Linh live in concert, giọng ca Tóc Ngắn sẽ dành riêng đêm đặc biệt The Butterfly tổ chức vào ngày 10/1 tại Nhà hát Lớn để tặng phái đẹp.

Với dòng nhạc acoustic, chương trình The Butterfly mang phong cách mộc, giúp phô diễn vẻ đẹp của giọng hát và để những nét đẹp của người phụ nữ được tôn vinh tối đa. Lấy cảm hứng từ loài bướm, hiện thân của sự chuyển đổi, từ một cái kén buồn tẻ trở thành cánh bướm màu sắc, cuốn hút, The Butterfly sẽ tái hiện lại hành trình vươn tới vẻ đẹp hoàn mỹ, hành trình tìm kiếm thành công và hạnh phúc cho chính bản thân mỗi con người. Biểu tượng cánh bướm cũng ngợi ca sự gắn kết, yêu thương; ngợi ca vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết; khơi lên niềm lạc quan và nghị lực sống.

Theo chủ đề này, không gian sân khấu của chương trình được thiết kế như phòng khách sang trọng mà đầm ấm của một gia đình nhằm tạo nên sự kết nối gần gũi, thân thiết giữa các ca sĩ và khán giả. The Butterfly tổ chức vào ngày 10/1 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) và 16/1 tại Gem Center (TP HCM) với mục đích truyền đi thông điệp mà Mỹ Linh đã đeo đuổi suốt năm 2015 với tư cách đồng sở hữu một hệ thống spa lớn hàng đầu Việt Nam: "Phụ nữ hãy biết yêu bản thân và đẹp hơn mỗi ngày".

Đêm nhạc tại Hà Nội do nhạc sĩ Anh Quân chỉ đạo nghệ thuật, Hoàng Công Cường đạo diễn chương trình. Đêm nhạc tại TP HCM sẽ kết hợp cùng tổng đạo diễn là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và sự tham gia của các ca sĩ Mỹ Linh, Uyên Linh, Nguyễn Trần Trung Quân. Chương trình được tổ chức bởi ca sĩ Mỹ Linh và Saigon Smile Spa.

Linh Hân