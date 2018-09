Mỹ Linh làm MV về hành trình theo đuổi đam mê của giới trẻ

Diva phát hành nhạc phẩm 'Bài ca tự do' mà chị kết hợp cùng rapper Hà Lê trước khi diễn ra tour xuyên Việt.

Bài ca tự do là ca khúc nằm trong dự án Chat với Mozart II của Mỹ Linh. Với sự kết hợp cùng rapper Hà Lê, diva nhạc Việt khiến tác phẩm có màu sắc trẻ trung, tươi mới hơn. Bản gốc của bài hát là bản giao hưởng Anh quốc Land of hope and glory (Vùng đất của hy vọng và vinh quang), âm nhạc Edward Elgar, lời A.C. Benson viết năm 1902. Nội dung bài hát đề cập đến những câu chuyện có thật về quá trình theo đuổi đam mê của các bạn trẻ hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật, thể thao như ballet, hiphop đường phố, kịch nghệ, thể dục dụng cụ, boxing.

Mỹ Linh là diva đầu tiên thực hiện MV theo phong cách Urban dance.

MV Bài ca tự do của Mỹ Linh gồm câu chuyện của những cá nhân đặc biệt trong hành trình lắng nghe bản thân, vượt qua khó khăn và tìm đến giấc mơ nghệ thuật của đời mình. Đó là câu chuyện của Sevinch, giọng ca trưởng thành từ X-Factor Việt Nam mùa đầu tiên. Cô gái lai vượt qua định kiến về ngoại hình và sự nghiêm khắc của gia đình để đi theo âm nhạc. Sevinch đã nhận được học bổng của Lãnh sự quán Mỹ trong hai năm để đi học Broadway.

Mỹ Linh ra MV kết hợp cùng rapper Hà Lê

Đó còn là câu chuyện của Đào Phi Hải (top 6 So you think you can dance 2016) và những người em nuôi. Theo đuổi đam mê từ năm lớp sáu, Hải tự trang trải cuộc sống cho mình và còn nhận nuôi ba anh em Lê Hiếu, Lê Huy, Lê Hào khi anh mới hơn 20 tuổi. Áp lực và cường độ công việc quá lớn khiến Hải bị chấn thương vào đầu năm nay. Anh cũng phát hiện mình bị thoái hoá 2 đốt sống lưng, vừa thoát vị đĩa đệm vừa bị mảnh sụn chèn vào khớp chân phải. Điều đó khiến anh buộc phải dừng nhảy múa. Tuy nhiên nhìn ba đứa nhỏ mình đang nhận nuôi, Hải không cho phép mình dừng lại. Anh vẫn cố tập luyện với cường độ nhẹ để dần phục hồi. Phi Hải trong MV Bài ca tự do là bước đánh dấu cho sự trở lại sau cú sốc chấn thương.

MV của Mỹ Linh còn kể câu chuyện của Trần Hoàng Yến, solist của Nhà hát giao hưởng vũ kịch TP HCM. Năm 2014, sau khi đảm nhiệm vai chính trong vở nhạc kịch Lọ Lem, Yến bị tràn dịch khớp gối, một căn bệnh bị xem là tử thần của nghề múa, thậm chí nằm ngồi cũng đau đớn. 3 tháng không được hoạt động, Yến vẫn cố lên nhà hát, xem mọi người tập rồi đứng ở góc phòng khóc rất nhiều. Điều kỳ diệu đã xảy ra, Yến hồi phục và tiếp tục gắn bó với đam mê múa cho đến nay.

Mỹ Linh cùng các nhân vật trong MV 'Bài ca tự do'.

Mỹ Linh cho biết biên đạo của MV đã sử dụng chính phong cách nhảy múa của các vũ công để dựng thành một nội dung đa tuyến cho các nhân vật. Cái khó của MV là tạo được tính đa dạng của các vũ công mà vẫn giữ được chất riêng của từng người. Diva nhạc Việt cảm thấy may mắn vì trong cách hòa âm phối khí của bài hát, nhạc sĩ Anh Quân đã hòa trộn nhiều chất nhạc khác nhau từ bán cổ điển (Mỹ Linh), Hiphop (Hà Lê), Funky của beat và chất jazz của melody trên khởi điểm nhạc cổ điển Châu Âu.

Bài ca tự do cũng là một trong những MV hiếm hoi của Việt Nam mang phong cách Urban dance và Mỹ Linh là diva đầu tiên làm MV theo phong cách này. "Nếu như không thử sẽ không bao giờ biết mình có thể làm được gì và có lẽ cũng đến lúc tôi cần bước ra khỏi 'vùng an toàn' của mình. Tôi nghĩ nếu không dám thể nghiệm cái mới, tôi tự thấy mình không còn xứng đáng mang danh là người nghệ sĩ. Cũng bởi sự liều lĩnh này mà tôi nhận được rất nhiều. Tôi thấy càng lúc mình càng trẻ hơn, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, năng lượng tích cực trong tôi cũng nhiều hơn và quan trọng hơn hết, tôi thấy hạnh phúc và tự do trong lựa chọn của mình", chị nói.

MV Bài ca tự do của Mỹ Linh được phát hành trước thời điểm chị thực hiện tour diễn xuyên Việt Mỹ Linh Tour 2018: Thời Gian vào tháng 8 tới. Tour diễn đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp ca hát của diva nhạc Việt cùng êkíp quen thuộc suốt 20 năm qua. Đó là nhạc sĩ Anh Quân, nhạc sĩ Huy Tuấn, ban nhạc Anh Em và đạo diễn Phạm Hoàng Nam. Tour diễn không hướng đến những đêm nhạc mang tính chất tổng kết thời kỳ âm nhạc hay nhìn lại sự nghiệp của Mỹ Linh mà nhấn mạnh những giá trị bất biến của âm nhạc qua thời gian.