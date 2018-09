Mỹ Linh gây sốc khi loại Dương Hoàng Yến

Ở đội Đàm Vĩnh Hưng, Thảo My là thí sinh được bình chọn cao nhất trong đêm với tỷ lệ 45,42%. Trước đó, cô hát 'Comeback to me', một sáng tác mới của nhạc sĩ Phương Uyên. Cô gái 17 tuổi khoe được nội lực với giọng hát ngày càng hoàn thiện về kỹ thuật và cảm xúc. Đàm Vĩnh Hưng ví học trò như 'một quả bom nổ chậm' và anh biết cách đặt cô ở đâu để 'nổ tung'. Còn Mỹ Linh thì bảo lưu ý kiến, Thảo My là một nhân tố của giải năm nay khi có màn trình diễn không mắc lỗi nào (xem video).