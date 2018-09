MV của Ngô Thanh Vân ngập tràn 'cảnh nóng'

Khoảng một nửa thời lượng MV là cảnh 'đả nữ' hôn hít và 'lên giường' với Văn Kiên và Vũ Thanh Long.

Sau 3 năm vắng bóng trên sân khấu ca nhạc, Ngô Thanh Vân mới tung MV mới nhất mang tên Under my spell, lập tức gây chú ý với khán giả. Under my spell là ca khúc thuộc thể loại dance, do nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác. Bài hát gợi cho Ngô Thanh Vân nhiều cảm xúc nên quyết định lên ý tưởng thực hiện MV. Nữ diễn viên chia sẻ, ca khúc có tiết tấu nhanh và sôi động, nhưng cô muốn truyền tải tình cảm thật sâu sắc và lãng mạn. Vì vậy, những thước phim trong MV được chăm chút rất cẩn thận.

Văn Kiên và Ngô Thanh Vân có nhiều cảnh hôn nhau trong MV.

Nội dung MV xoay quanh tình cảm của cô gái với hai mối tình đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Trong cô luôn hiển hiện ký ức về một cuộc tình đẹp và mãnh liệt. Vì vậy, cô gái khi nồng nhiệt, lúc hờ hững, lạnh lùng với hai chàng người yêu điển trai. Hai mẫu nam đảm nhận vai người tình của Ngô Thanh Vân trong MV là Văn Kiên và Vũ Thành Long.

Xuyên suốt MV dài khoảng 4 phút tràn ngập những "cảnh nóng" của Ngô Thanh Vân với hai diễn viên nam. "Đả nữ" không chỉ đóng cảnh hôn bạn diễn cuồng nhiệt, mà còn thường xuyên có những đoạn phải trút bỏ trang phục trên giường rất gợi cảm.

Ngô Thanh Vân chia sẻ, MV được quay trong vòng hai ngày, nhưng ê kíp phải mất một tháng để chọn và dựng cảnh. Cô hy vọng, khán giả sẽ thỏa mãn với sản phẩm đầy tính sáng tạo này như đã từng yêu mến các MV Thế giới trò chơi, Nước mắt thiên thần... trước kia.

MV "Under my spell" của Ngô Thanh Vân:

MV 'Under my spell' - Ngô Thanh Vân

