Mr Đàm, Hồ Quỳnh Hương tranh cãi nảy lửa

Khải Tâm hóa trang như một cô gái khi mặc trang phục tomboy, đội mái tóc giả xoăn và gương mặt trang điểm kỹ càng. Cất giọng hát 'If I Were A Boy', anh làm cả Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà bất ngờ khi nhận ra cậu học trò cũ Bùi Caroon, cũng từng thi The Voice. (xem video) Caroon giải thích lý do giả gái: "Em là người rất yêu các cuộc thi nhưng cái duyên lại chưa đến với mình. Em muốn khám phá những tiềm ẩn của bản thân mà ngay cả em cũng chưa biết. Khi chọn 'If I Were A Boy', một ca khúc em yêu thích, em muốn biến thành cô gái để truyền tải tới khán giả cảm xúc của bài hát. Là con trai, em rất khó chịu với mái tóc giả này". Nói về Caroon, Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "Khi ở cạnh em, tôi chưa nhận ra sự xuất sắc của em. Với nghệ danh mới, tôi hy vọng, em sẽ có cuộc đời mới". Còn Mr Đàm nhận xét, nụ cười của Caroon không hề thay đổi, nhưng tư duy âm nhạc của anh lại hoàn toàn tốt. Mr Đàm ủng hộ để học trò cũ bước vào vòng trong.