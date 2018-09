Miu Lê bất ngờ khóc trước giờ họp báo

'Anh đang nơi đâu' do nhạc sĩ trẻ Khắc Hưng sáng tác, là bản pop nhẹ nhàng, dễ nghe và âm nhạc văn minh. Nội dung ca khúc không vui nhộn nhưng cũng không bi lụy, vì Miu Lê hát với tâm thế lạc quan. Trong MV, Miu Lê nỗ lực xóa bỏ hình tượng 'bà nội' mà khán giả thấy trong phim. Cô được stylist Diệp Linh Châu lo về hình ảnh. Miu Lê xuất hiện trong MV với trang phục phong cách retro hơi hướng Âu Mỹ, trẻ trung, năng động. Câu chuyện trong MV mang màu sắc hư thực giữa Miu Lê và một chàng trai do cô tưởng tượng ra, đồng hành cùng cô đến từng nơi mà cô đi qua. Kịch bản do ê kíp mới của Miu Lê thực hiện với tính cách cô gái trong MV phần nhiều thể hiện được phần con người sâu bên trong của nữ ca sĩ - rất giàu trí tưởng tượng và luôn chứa đựng một thế giới riêng. Địa điểm quay MV rất đẹp và ít người biết, thuộc địa phận Mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận. Nữ ca sĩ cho biết, ê kíp chọn bối cảnh xa vì muốn truyền tải đúng ý tưởng và nội dung câu chuyện.