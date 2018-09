Miu Lê bật mí người yêu khá bảo thủ

Tuy thừa nhận 'nửa kia' bảo thủ nhưng nữ ca sĩ cho biết anh cũng thú vị và lãng mạn.

Tối qua, Miu Lê góp mặt trong tập đầu tiên của Oh my sign - một chương trình chuyên nói về những vấn đề liên quan đến các cung hoàng đạo, được phát sóng trực tiếp trên kênh V Việt Nam của V Live. Chương trình còn có sự tham gia của chuyên gia xem bài Tarot và do ca sĩ, MC Ngô Kiến Huy dẫn dắt.

Khi được hỏi về nửa kia, Miu Lê bất ngờ tiết lộ anh thuộc cung Bảo Bình, còn cô thuộc Cự Giải. Tuy không chia sẻ nhiều về bạn trai nhưng theo như lời chuyên gia giải thích về sự tương hợp của hai cung hoàng đạo này, nữ ca sĩ gián tiếp thừa nhận nửa kia là một người khá bảo thủ và cô thường là người phải "nhường". Nhưng người ấy của nữ ca sĩ cũng là một chàng trai khá thú vị, lãng mạn.

Miu Lê, Ngô Kiến Huy và Phùng Lâm có những giây phút trò chuyện vui vẻ với nhau cũng như tương tác với khán giả.

Ngoài chuyện tình yêu, giọng ca Hy vọng còn chia sẻ về tính cách, lối sống khi trả lời những câu hỏi ngắn của chương trình. Miu Lê cho biết bản thân là một người sống tình cảm, coi trọng bạn bè lẫn tình yêu, đặc biệt rất thẳng thắn nên không có nhiều bạn bè. Cô là con người của gia đình, thích cảm giác ở nhà, nấu ăn hay nằm nghỉ ngơi, trò chuyện với người thân và chỉ ra đường khi có hẹn.

Người đẹp còn hài hước nói dù là một cô gái rất sạch sẽ nhưng nhược điểm của cô là thường bới tung căn phòng để lựa chọn quần áo, giày dép... mỗi khi ra ngoài nên khiến mọi thứ trở nên hỗn độn. Cô cũng là một người biết giữ bí mật chuyện quan trọng nhưng rất thích "buôn những chuyện không hại ai" với mọi người.

Những chia sẻ của Miu Lê khiến MC Ngô Kiến Huy không thể ngừng cười. Chàng Bắp cũng nhân cơ hội này để trêu trọc, "bóc mẽ" cô bạn thân. Theo anh, nàng Miu là một cô gái "nhiều năng lượng, dư calo, tham ăn và nói lắm". Không chịu kém cạnh, nữ ca sĩ cũng bật mí với khán giả: "Ngô Kiến Huy có nhiều tính xấu và thường gây ra những lỗi lầm lớn".

Miu Lê chia sẻ nhiều về tính cách, con người của mình.

Bên cạnh những giây phút trò chuyện, vui đùa, Miu Lê còn có cơ hội xem bài Tarot cùng chuyên gia để hỏi về vấn đề sức khỏe của mẹ mình. Theo chuyên gia mẹ của nữ ca sĩ nên chú trọng về xương khớp. Bà là một hay lo lắng và hướng nội, ít khi chia sẻ mọi thứ. Anh khuyên cô "nên nói chuyện nhiều hơn, rủ mẹ đi ăn đồ ngon". Nữ ca sĩ cũng thừa nhận mẹ mắc bệnh về xương khớp vài năm và là người hay suy nghĩ dù chuyện lớn hay nhỏ.

Phần cuối của chương trình, khán giả có cơ hội tương tác với chuyên gia xem bài Tarot và hỏi về bất kỳ vấn đề nào mình muốn, sau đó lắng nghe giải đáp ý nghĩa của lá bài. Mỗi tuần sẽ có một vài khán giả được chọn để gửi câu hỏi và số điện thoại, MC sẽ gọi điện thoại trực tiếp.

Tập hai của chương trình Oh my sign sẽ được phát sóng vào 20h30, thứ Hai, ngày 14/8, với sự góp mặt của nữ diễn viên Chi Pu.

Thu Ngân