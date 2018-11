Minh Tú được dự đoán đoạt Á hậu Siêu Quốc gia 2018

Đại diện Việt Nam đang nhận được nhiều chú ý và đánh giá tích cực từ các chuyên gia, khán giả quốc tế.

Chuyên trang sắc đẹp Missosology vừa đăng tải bảng dự đoán các thí sinh tiềm năng có thể giành thứ hạng cao tại cuộc thi Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2018. Đại diện Việt Nam - siêu mẫu Minh Tú được xếp ở vị trí thứ 2, tương đương danh hiệu Á hậu 1.

Trong bảng xếp hạng của Missosology, Minh Tú chỉ đứng sau Hoa hậu Ba Lan.

Nguyễn Minh Tú sinh năm 1991, từng giành giải Bạc cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013, ghi dấu ấn bởi chiều cao 1,78 m, số đo 84-62-96. Năm 2017, Minh Tú dự thi Asia's Next Top Model và giành giải Á quân. Cô bắt đầu lấn sân lĩnh vực truyền hình thực tế với vai trò huấn luyện viên các chương trình: The Face 2017, The Look 2017, Asia's Next Top Model 2018.

Tuy chưa đạt thành tích nào ở lĩnh vực thi nhan sắc, Minh Tú vẫn được Hoa hậu Hải Dương - Giám đốc quốc gia Miss Supranational tại Việt Nam - lựa chọn trở thành đại diện chinh chiến quốc tế. Khoảnh khắc nhận vương miện và dải băng, Minh Tú bật khóc vì cho biết ước mơ thi hoa hậu từ thuở bé của cô thành hiện thực. Ở tuổi 27 - lứa tuổi cuối cùng thi nhan sắc, Minh Tú đặt quyết tâm tỏa sáng, giành được giải thưởng cao nhất. Cô cũng không ngại bị so sánh với Lan Khuê, Hoàng Thùy khi từ người mẫu sang thi hoa hậu bởi mỗi người có mục tiêu khác nhau.

Thời gian qua, Minh Tú âm thầm tập luyện và muốn thay đổi kỹ năng catwalk, tạo dáng phù hợp hơn. Mới đây, cô quyết định mời siêu mẫu Thái Lan - Cindy Bishop hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm. Cindy từng đăng quang Hoa hậu Thái Lan 1996 và dự thi Miss World cùng năm nên hiểu rõ tiêu chí ở một cuộc thi nhan sắc.

Trước Missosology, một trang sắc đẹp uy tín khác là Global Beauties cũng dành lời khen tích cực cho Minh Tú. Đội ngũ chuyên gia của Global Beauties khẳng định: "Việt Nam đến là để chiến thắng cuộc thi năm nay".

Minh Tú (phải) tập luyện cùng Cindy Bishop - giám khảo chương trình 'Asia's Next Top Model'.

Cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia được thành lập năm 2009, có thông điệp "Đoàn kết thế giới của chúng ta với sắc đẹp". Cuộc thi nhanh chóng được quan tâm và đánh giá cao nhờ chất lượng thí sinh tốt, khâu tổ chức chuyên nghiệp. Hiện Hoa hậu Siêu quốc gia là một trong những cuộc thi lớn nhất thế giới, bên cạnh Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, Hoa hậu Trái Đất.

Chung kết năm nay diễn ra vào ngày 9/12 tại Ba Lan. Thành tích tốt nhất của Việt Nam từ trước đến nay là vị trí Á hậu 3 năm 2011 của người đẹp Daniela Nguyễn Thu Mây.

Anh Tuấn