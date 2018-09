Minh Hằng tự nhốt mình, gào khóc và tuyệt thực khi đồng nghiệp quay lưng

Trong talkshow với Trấn Thành, cô trải lòng về khoảng thời gian khó khăn.

Làm khách mời trong tập 3 chương trình Chuyện tối nay với Thành, Minh Hằng đã trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề và cả đời sống tình cảm cá nhân. Khi nói về trường hợp khi bị một ai đó quay lưng với mình, nữ ca sĩ cho biết cô từng bị quay lưng và nếm những đau khổ ấy rồi. Nhắc lại khoảng thời gian đó, cô thừa nhận mình đã rơi rất nhiều nước mắt, thậm chí tự nhốt mình trong phòng gào khóc điên cuồng và không ăn uống.

Minh Hằng từng nhốt mình trong phòng khi bị quay lưng

Trong mắt khán giả, Minh Hằng là một cô gái thành đạt, xinh đẹp, tài giỏi. Hiện nay, cô đã có nhà rộng, xe cộ, tên tuổi, mọi thứ mình muốn. Khi Trấn Thành cho rằng Minh Hằng gặp may mắn, cô phản pháo: “Tôi nghĩ, nếu như lần đầu tiên thành công thì là do may mắn. Nhưng để giữ được tất cả mọi thứ đang thuộc về mình trong một thời gian dài thì cần sự nỗ lực rất nhiều. Trong mỗi một công việc, bạn phải luôn luôn vận động, sáng tạo để mình có một vị trí vững chắc bởi vốn dĩ công việc làm nghệ thuật vốn không phải dễ dàng”.

Nổi tiếng từ lúc còn là cô bé 16 tuổi, Minh Hằng đã chịu nhiều áp lực, đôi lúc cô bị mất phương hướng và đánh mất cả bản tính vốn có của mình. Trải qua nhiều khó khăn, cô càng trưởng thành và tất cả những điều đó lại trở thành kinh nghiệm quý báu.

Cô cũng tâm sự rằng thành công của cô hôm nay không chỉ có yếu tố may mắn mà còn có những nỗ lực không mệt mỏi.

Trước quan niệm người đàn ông sẽ khó giữ chân được những cô gái đẹp và giỏi, Minh Hằng chia sẻ: “Tôi lại thấy như vậy càng hấp dẫn. Nếu người đàn ông nghĩ rằng, người phụ nữ luôn bên cạnh, luôn ở đó đợi chờ mình thì người đàn ông đó sẽ bớt đi sự trân trọng đối với phụ nữ. Khi đàn ông luôn nỗ lực vì cô ấy, ở bên cạnh cô ấy, phải chinh phục thì tôi nghĩ tình yêu đó mới càng hấp dẫn và thú vị”.

Cũng trong buổi trò chuyện với Trấn Thành, Minh Hằng thẳng thắn nói về mẫu người đàn ông lý tưởng. Cô kể, từ bé cô đã ước mơ về người đàn ông của mình: tài hoa như Đức Trí, lãng mạn và có duyên như Trấn Thành. Nhưng càng lớn thì những tiêu chuẩn đó phai dần, cô chỉ cần một người đàn ông điềm tĩnh, vững chãi.

Minh Hằng nói về mẫu đàn ông lý tưởng