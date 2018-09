Minh Hằng bật mí sẽ trở thành nhà sản xuất

Tối qua (22/5), Minh Hằng nhận lời làm khách mời trong chương trình Follow me, diễn ra tại Công viên Hello Park, ở quận 7, TP HCM. Chương trình do Gil Lê dẫn dắt, được phát sóng trực tiếp trên kênh V Việt Nam của V Live. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên xinh đẹp đã dành thời gian chia sẻ về những dự định trong thời gian tới.