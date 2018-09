Min nhóm St.319 bán nude táo bạo

Ca sĩ trẻ gây sốc với ảnh bàn tay người con trai che ngực trần của cô trên bìa mini album 'Nhớ'

Min (tên thật là Minh Hằng) xuất thân từ một dancer của nhóm nhảy đình đám St.319. Với niềm đam mê ca hát, cô quyết định chuyển hướng, trở thành ca sĩ solo với sự hỗ trợ của Aiden (trưởng nhóm St.319) cùng ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân và nhạc sĩ Khắc Hưng (em trai Khắc Việt). Cuối năm ngoái, Min ra mắt sản phẩm đầu tay, single Tìm do Hoàng Tôn sáng tác. Ca khúc nhanh chóng chiếm thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng online và được đông đảo giới trẻ yêu thích. Tác phẩm này cũng giúp Min góp mặt trên sân khấu chương trình Bài hát yêu thích.

Hình ảnh bán nude táo bạo của Min trên bìa mini album "Nhớ" (Stuck).

Với thành công ban đầu đó, mới đây, Min tiếp tục tung ra mini album Nhớ (Stuck) với 3 ca khúc: Falldown (Intro), Nhớ (Stuck) và Get Out, trong đó bài hát chủ đề được cô quay MV. Đây là sản phẩm Min muốn tri ân tới những khán giả đã ủng hộ cô trong chặng đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Mặc dù không có giọng hát xuất sắc, nhưng màu sắc âm nhạc và phong cách biểu diễn của Min đã có nhiều tiến bộ hơn so với trước.

Đặc biệt, trong bìa mini album mới, Min còn gây sốc khi bán nude táo bạo với hình ảnh bàn tay người con trai che ngực trần cho cô. Nữ ca sĩ trẻ giải thích rằng, bức hình là sự ẩn dụ về cô gái bị mắc kẹt trong những ký ức tình yêu với người tình cũ. Trong MV Nhớ (Stuck), Min cũng biến mình thành "chú chim" xinh đẹp, bị giam cầm trong "chiếc lồng cảm xúc" và nỗi nhớ về quá khứ.

Cô theo đuổi con đường trở thành ca sĩ theo hình mẫu của Hàn Quốc.

Trước khi là thành viên của nhóm nhảy St.319, Min có 7 năm du học và tốt nghiệp cử nhân tại Berlin (Đức). Cô cũng tham gia khóa học về sản xuất phim ở Đức trong thời gian sống ở châu Âu.Cô từng làm biên tập viên tại một trung tâm truyền hình nhưng vì yêu thích nghệ thuật, cô đầu tư vào học vũ đạo, thanh nhạc với ước mơ trở thành ca sĩ theo hình mẫu thần tượng Hàn Quốc.

Min cũng lọt vào top 20 cuộc thi nhảy Kpop Star Hunt 2 tại Việt Nam, nhận được học bổng đào tạo ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, cô chủ động xin dừng cuộc thi để tiếp tục hoạt động với nhóm St.319. Video cover ca khúc Only One (BoA) của St.319 (xem video), trong đó Min là người nhảy chính đã đạt con số 1,4 triệu người xem trên Youtube, đồng thời được ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc BoA trực tiếp khen ngợi và giới thiệu video trên trang Twitter cá nhân.

Thưởng thức MV 'Nhớ' (Stuck) của Min

Quỳnh Như