Min chi 400 triệu để quay MV về thắng cảnh Việt Nam

Giọng ca sinh năm 1988 dành nhiều tâm huyết khi quay video 'Take me away' với cảnh biển và đồi cát tuyệt đẹp.

Dù mới bước chân vào làng ca hát nhưng Min đã có lượng khán giả trẻ yêu thích với hai hit Tìm, Yêu. Sau thời gian dài chuẩn bị, mới đây cô đã tung ra single mới nhất Take me away, gồm hai ca khúc One day và Take me away. Sản phẩm được cô hợp tác cùng nhà sản xuất, nhạc sĩ Khắc Hưng và ca sĩ Hoàng Tôn. Ngoài ra, rapper Rhymnastic cũng hỗ trợ Min.

Min cá tính trong MV mới được đầu tư 400 triệu.

Chia sẻ về Take me away, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng, Min cho biết: “Nhiều ca sĩ luôn mong bài hát của mình thành hit. Nhưng đối với Take me away, tôi chỉ mong đây sẽ là ca khúc có thể đem đến cho người nghe những điều tích cực nhất, dù họ đang buồn, đang thất vọng hay chán nản. Để cho họ cảm thấy rằng trong những điều không may xảy ra, đâu đó chắc chắn vẫn còn những tia sáng".

Vì muốn tạo ấn tượng với khán giả, Min đã đầu tư kỹ lưỡng cho MV Take me way khi tự tay lên ý tưởng, viết kịch bản và nhờ ê kíp của đạo diễn trẻ Nhu Đặng thực hiện. Nhu Đặng cũng là người được giới trẻ chú ý với hai MV Vợ người ta (Phan Mạnh Quỳnh) và Thật bất ngờ (Trúc Nhân). Trong MV, Min xuất hiện cùng chú chó Gon (giống chó Golden) trong hành trình khám phá nhiều danh thắng biển đảo và đồi cát của Việt Nam. Cô vướng vào một vụ cướp nhà băng và bị cảnh sát truy lùng khắp nơi. Để có được những cảnh quay thân thiết với cún cưng, Min đã phải ở cùng với chú chó Gon nhiều tháng trời để tạo mối quan hệ gần gũi. Min tiết lộ, MV này đã tiêu tốn của cô hơn 400 triệu, gấp đôi số tiền dự tính ban đầu. Đây cũng số tiền lớn nhất mà cô bỏ ra để hoàn thành một sản phẩm.

So với thời gian đầu mới đi hát, cô ngày càng trưởng thành hơn.

Không chỉ đầu tư về kinh phí, Min còn có sự lột xác về hình ảnh. Không nhí nhảnh như trước, cô biến đổi theo hướng cá tính, gợi cảm. Min tâm sự: “Mọi người hay nghĩ tôi là một cô gái rụt rè nữ tính. Nhưng lần này, tôi muốn mang đến một khía cạnh khác của mình, đó là sự tưng tửng và nghịch ngợm ngầm mà tôi ít khi thể hiện ra ngoài. Chính vì vậy tôi đã quyết định cắt tóc ngắn hơn, phần trang phục cũng đa dạng về kiểu dáng và màu sắc”.

Q.N.