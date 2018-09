Mi Vân đọ sắc với dàn hot girl tại sự kiện

Tối 17/11, Mi Vân một mình đến xem phim 'Fantastic beasts and where to find them' tại một rạp chiếu ở Hà Nội. Hot girl nổi tiếng một thời diện váy đen kín đáo, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Mặc dù không còn tham gia showbiz và chuyển hướng kinh doanh thời trang nhưng thi thoảng, Mi Vân vẫn xuất hiện cùng con gái cưng.