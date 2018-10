Liveshow Tuấn Hưng bị hủy do không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy

Công an quận Ba Đình đã kiểm tra và kết luận hệ thống phòng cháy chữa cháy của Cung Quần Ngựa chưa được nghiệm thu.

Tối 5/10, liveshow Ngựa hoang của Tuấn Hưng bất ngờ bị huỷ trước giờ diễn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Theo nam ca sĩ, sát giờ diễn Ủy ban nhân dân quận Ba Đình gửi công văn yêu cầu dừng chương trình vì "lý do đặc biệt". Thông báo này khiến êkíp của Tuấn Hưng hoang mang bởi không hiểu rõ nguyên nhân.

Trong buổi gặp gỡ giới truyền thông vào tối 5/10, Tuấn Hưng chia sẻ rằng êkíp của anh đã xin phép Sở Văn hoá Hà Nội và hoàn tất các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho show diễn, thậm chí buổi phúc khảo với Sở chiều 5/10 cũng diễn ra khá suôn sẻ. Thế nhưng, phía trực tiếp làm việc với ban giám đốc của Cung thể thao Quần Ngựa lại là công ty tổ chức sự kiện Thăng Long. Khi sự cố xảy ra, Tuấn Hưng đã không biết nên giải quyết mọi việc thế nào. Công ty Thăng Long cố gắng liên lạc với ban giám đốc của Cung Thể thao Quần Ngựa nhưng người này đã tắt máy.

Tuấn Hưng trong buổi gặp gỡ báo chí tối 5/10, sau khi liveshow bị huỷ bất ngờ.

Theo tìm hiểu, chiều 5/10, Công an quận Ba Đình gửi báo cáo lên Chủ tịch UBND quận Ba Đình về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho liveshow ca nhạc của Tuấn Hưng. Văn bản ghi: "Công ty cổ phần tổ chức sự kiện truyền thông Thăng Long và Trung tâm văn hoá thông tin thể thao Ba Đình chưa có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho chương trình ca nhạc tại Cung tổng hợp thể thao Quần Ngựa gửi Công an quận Ba Đình".

Sau khi tiến hành kiểm tra vào sáng 5/10, công an quận Ba Đình kết luận: "Cung Thể thao Quần ngựa chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quy định. Hệ thống phòng cháy chữa cháy được trang bị tại công trình hoạt động không đảm bảo theo chức năng được thiết kế vận hành". Để đảm bảo an toàn, công an quận Ba Đình đã đề xuất Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho dừng tổ chức liveshow Ngựa hoang của Tuấn Hưng.

Về quyết định huỷ show của Tuấn Hưng, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội, cho biết: "Chúng tôi đã cử anh em xuống địa bàn. Anh em báo cáo đơn vị tổ chức đã ký hợp đồng đàng hoàng. Từ khi xảy ra vụ việc đáng tiếc trong đêm nhạc ở Hồ Tây (7 người chết, nhiều người cấp cứu nghi do sốc ma túy - PV), Sở yêu cầu anh em làm rất chặt các thủ tục liên quan. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa biết lý do dừng là gì".

Ông cũng cho hay, liveshow của Tuấn Hưng xin cấp phép tại Sở Văn hoá nên về nguyên tắc, Sở sẽ ra quyết định dừng phép cho đêm nhạc này. Tuy nhiên, nếu có lý do thật đặc biệt, bất khả kháng, UBND quận Ba Đình có thể yêu cầu dừng, nhưng trước khi yêu cầu phải thông báo với Sở. "Tôi ủng hộ việc dừng chương trình nếu vì lý do rất đặc biệt, nhưng vẫn phải thông báo với Sở. Nhưng chúng tôi hiện giờ cũng chưa biết lý do đặc biệt đó là gì và không được thông báo", ông Tô Văn Động nói.

Về phía Tuấn Hưng, anh đang trong quá trình bàn bạc với êkíp để đưa ra phương án giải quyết sự cố. Trước đó, trong buổi gặp gỡ với truyền thông vào tối 5/10, anh chia sẻ: "Tôi sẽ xem xét khả năng có thể dời ngày liveshow hay không hoặc hoàn tiền cho khán giả. Hiện tại, việc lùi ngày là rất khó khăn bởi êkíp lo cho show diễn lên đến gần 100 người, trong đó có vị khách mời như Lệ Quyên, Khắc Việt... đã sắp xếp lịch diễn cá nhân vài tháng trước để hát trong show của tôi".

Việc huỷ show diễn khiến Tuấn Hưng chịu thiệt hại lớn về cả vật chất lẫn tinh thần. Tính riêng chi phí dàn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng cho liveshow là khoảng 2 tỷ đồng. Doanh thu bán vé cũng tương đương 2 tỷ. "Tiền không phải vấn đề quá lớn. Đối với một người nghệ sĩ, một con người như Hưng thì uy tín của mình với khán giả và sự chờ đợi của mọi người mới là điều quan trọng nhất", anh buồn bã nói.

Sự cố này khiến Tuấn Hưng rất suy sụp bởi chương trình có ý nghĩa kỷ niệm 20 năm ca hát, đồng thời dánh dấu dịp anh tròn 40 tuổi. Tối 5/10, cựu thành viên Quả Dưa Hấu đã rơi nước mắt khi được bà xã, đồng nghiệp và bạn bè an ủi trong ngày sinh nhật buồn.

Quỳnh Như