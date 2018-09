LipB ví mình như 'chú cá nhỏ giữa bầy cá mập lớn'

Thành viên Mei ví cả nhóm giống như 'những con cá nhỏ chui vào biển lớn và toàn cá mập' khi họ đứng chung trên sân khấu lớn với những ca sĩ tên tuổi.

Tối qua, nhóm nhạc nữ Lip B tham gia chương trình MStory do MC Minh xù dẫn dắt được phát sóng trực tiếp trên kênh V Việt Nam của V Live. Khi chia sẻ về những thành công sớm đạt được dù mới gia nhập làng giải trí, Lip B cho biết họ vui mừng bởi sản phẩm đầu tay đạt 10 triệu view, được trình diễn, giao lưu với khán giả trên sân khấu hay tại các trường học.

Gần đây nhất, bốn cô gái còn tham gia chương trình The Remix. Nhờ đó, họ có nhiều cơ hội thách thức bản thân và trải nghiệm với nghề. Mie cho biết lúc nhận cuộc gọi từ ban tổ chức, cả nhóm đều háo hức nhưng cũng rất hồi hộp vì cô thấy họ giống như ''những con cá nhỏ chui vào biển lớn và toàn cá mập'' khi trình diễn cùng một sân khấu với những "đàn anh, đàn chị", những ca sĩ tên tuổi, thành công.

Từ trái sang phải: Yori, Mei, Na Whan, Annie và MC Minh xù.

Trưởng nhóm Annie thừa nhận việc đồng ý tham gia chương trình khiến cả nhóm thấy rất áp lực. Vào cuộc thi, họ lại phải nhức đầu để chuẩn bị mọi thứ cho phù hợp với chủ đề đã chọn. Đặc biệt, trong phần thi hát dân ca, họ cảm thấy rất khó khăn vì Na Whan là người nước ngoài, không ''rành'' tiếng Việt nên thể loại nhạc này là một thử thách lớn với cô gái đến từ Hàn Quốc. Bên cạnh đó, họ còn phải tìm bài hát phù hợp giọng của cả nhóm. Tuy nhiên, việc chọn thể loại nhạc, bài hát mới chỉ là khó khăn ban đầu, vấn đề tiếp theo họ gặp phải là lên ý tưởng. Bởi bốn cô gái muốn trình bày một ca khúc dân gian nhưng mang màu sắc tươi mới, phù hợp với mình.

Annie cho biết: ''Mỗi khi hoàn thành xong một tiết mục, cả bốn chúng em đều 'vỡ òa' vì đây là lần đầu tiên tụi em được bước lên một sân khấu, tham gia chương trình lớn như vậy. Trước đó, em không biết được khi mình bước lên sân khấu đó, mọi người và giám khảo ở dưới sẽ nhìn mình như thế nào, điều đó khiến áp lực tăng lên gấp 10 lần. Vì vậy, khi may mắn được bước vào vòng tiếp, chúng em đều tự hứa với nhau phải làm hết sức mình''.

Bên cạnh đó, bốn thành viên còn chia sẻ dù họ đều chịu sự quản lý của công ty nhưng khi chọn một bài hát mới, cả nhóm đều đưa ra ý kiến của mình để tiến bộ nhanh, tự lập hơn. Na Whan mong muốn nhóm hát dòng nhạc sôi động và "quậy''. Mie muốn dòng nhạc "ngầu, chất và hip-hop'' hơn. Trưởng nhóm Annie chia sẻ cô cũng rất thích dòng nhạc sôi động, bộc lộ được cá tính và phù hợp với độ tuổi của cả nhóm. Tuy nhiên, trong tương lai, nhóm trưởng của Lip B lại mong muốn đổi dòng nhạc đằm thắm để phù hợp hơn.

Yori (trái) và Mei cùng các thành viên còn lại trong nhóm có những giờ phút chia sẻ thẳng thắn về công việc, cuộc sống, hoàn cảnh gia đình với khán giả.

Lip B là tên viết tắt của Light In Pandora Box (tạm hiểu: tia sáng nhỏ nhưng mãnh liệt trong thị trường giải trí) gồm 4 thành viên Annie (Nguyễn Thị Thu Thủy) - nhóm trưởng, Mei (Nguyễn Trần Thảo Quyên) - rapper, chị cả của nhóm - Na Whan (đến từ Hàn Quốc) và em út Yori (Lê Võ Huỳnh Nga). Cả bốn cô gái có năm sinh dao động 1993 - 1995 và được phát hiện thông qua cuộc thi tìm kiếm tài năng We need you do do Công ty của Ông Cao Thắng tổ chức vào tháng 8/2015.

Trước khi trở thành một nhóm như hiện tại, 4 cô gái là đối thủ của nhau trong cùng một cuộc thi. Họ đã phải mất khá nhiều thời gian để hòa hợp trong cả cuộc sống lẫn công việc. Mei - cô nàng cá tính nhất của nhóm thừa nhận bản thân là một người nóng tính, vì thế, cô thường là người khơi nguồn những cuộc cãi vã, mâu thuẫn. Nhưng sau những chuyện như vậy, bốn cô gái dễ thấu hiểu và chia sẻ với nhau hơn. Thành viên nhỏ tuổi nhất - Yori cũng có lúc khó chịu khi luyện tập với các chị nhưng đáp lại tất cả, cô thường im lặng bởi bản tính nhút nhát, ít nói.

Na Whan thì chia sẻ vì văn hóa khác nhau, tiếng Việt của cô không được tốt nên khi các chị em có xung đột, cô thường không hiểu họ nói gì. Sự chia sẻ của cô nàng đến từ Hàn Quốc khiến ba thành viên còn lại không nhịn được cười, họ cùng nhau trêu đùa và bóc mẽ Na Whan. Annie, Mei và Yori tranh nhau "kể xấu'' rằng khi bực bội, Na Whang thường "bắn'' một tràng tiếng Hàn khiến họ chẳng hiểu gì. Nhưng chính điều đó lại làm cả nhóm phì cười và mau chóng làm hòa. Hiện tại, cả bốn cô gái coi nhau như "anh em" trong gia đình.

Các cô gái tỏ ra thoải mái khi trò chuyện cùng MC Minh xù.

Ngoài chia sẻ về công việc và mối quan hệ trong nhóm, từng thành viên của Lip B còn trải lòng về cuộc sống riêng tư của mình. Trưởng nhóm Anni chia sẻ cô rất muốn chăm lo cho gia đình nhưng chưa thực hiện được. Vì vậy, qua chương trình, cô muốn gửi lời yêu thương tới bố mẹ và hứa sẽ lo lắng cho họ trong tương lai gần. Còn "cô nàng ngổ ngáo" Mei luôn hối hận với những gì đã trải qua vì ở thời điểm quá khứ, cô đã không cố gắng hơn trong công việc, mối quan hệ gia đình và bạn bè. Hiện tại, nữ ca sĩ cá tính sống với mẹ, hoàn cảnh gia đình hai năm gần đây không được suôn sẻ. Cô hy vọng bản thân sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa để bù đắp cho mẹ.

Em út của nhóm - Yori cũng rơi nước mắt khi chia sẻ về hành trình vào nghề của mình. Nữ ca sĩ sinh năm 1995 cảm thấy rất ân hận vì trong suốt thời gian bố bị bệnh, cô đã không thể ở bên chăm sóc ông mà cứ lo tìm kiếm một cơ hội cho riêng mình. Đúng ngày bố mất, Yori nhận được cuộc gọi từ nữ ca sĩ Đông Nhi để đi casting. Tới giờ, cô vẫn dằn vặt về những chuyện trong quá khứ. Hiện tại, thành viên trẻ tuổi nhất của Lip B cảm thấy bản thân cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để có vị trí nhất định và có thể lo cho mẹ thật tốt.

Bố của chị cả Na Whan cũng mất cách đây 5 năm. Sau khi bố qua đời, cô sống cho gia đình, không có thời gian cho riêng mình. Tới khi cô gặp được nam nam ca sĩ Ông Cao Thắng và nhận được lời mời làm ca sĩ, cuộc đời của cô mới "bước sang trang mới". Dù vậy, ban đầu vào công ty, nữ ca sĩ tới từ Hàn Quốc cũng có lúc cảm thấy hối hận vì cường độ tập luyện dày đặc, không có thời gian dành cho gia đình, mẹ phải một mình chăm lo hết cho các em. Điều này khiến cô cảm thấy có lỗi với mẹ.

Sau những giây phút xúc động kể về hoàn cảnh gia đình, mong muốn trong tương lai gần, bốn cô gái cũng bật mí về những dự định năm nay. Lip B sẽ mang đến sản phẩm mới và nhiều điều thú vị cho khán giả trẻ nhưng họ sẽ giữ kín đến phút cuối cùng để mọi người bất ngờ. Còn Na Whan mong muốn có cơ hội lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh.

Trong suốt chương trình, bốn cô gái còn thể hiện những bài hát được nhiều bạn trẻ yêu thích như Số nhọ, Nhịp đập giấc mơ, Trò chơi Love you want you (Yori đánh guitar cho cả nhóm hát), My destiny.

V Live app là ứng dụng cho phép người dùng theo dõi và tương tác với các ngôi sao nổi tiếng qua video truyền hình trực tiếp (livestream). Hiện có hơn 300 nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc gia nhập V Live như Big Bang, BTS, TWICE, T-ARA, NCT, GOT7, Seventeen… Nhiều nghệ sĩ Việt cũng tham gia kênh giải trí này như Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Sơn Tùng M-TP, Gil Lê, Đông Nhi, Kelvin Khánh, Khởi My, Trương Quỳnh Anh, Quỳnh Anh Shyn, Salim, The Wings...

Thu Ngân