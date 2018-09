Liên Phương đoạt ngôi Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch thế giới

Trước đó, Liên Phương có tên trong top 15 thí sinh trình diễn bikini xuất sắc và được chọn là 1 trong 6 gương mặt trình diễn phần tài năng trong đêm chung kết. Với khả năng ca hát, Liên Phương đã chọn thể hiện ca khúc 'We are the world' với thông điệp bảo vệ và giữ lấy hành tinh xanh.