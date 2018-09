Lê Thúy sóng đôi ông xã điển trai đi dự tiệc

Tối qua (18/1), vợ chồng Lê Thúy - Đỗ Khải An đã bay ra thủ đô để tham gia một buổi tiệc tại khách sạn sang trọng của Hà Nội. Chân dài Next Top diện trang phục trong bộ sưu tập The Twins của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, trong khi ông xã điển trai bảnh bao trong bộ vest.