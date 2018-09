Lan Phương thân thiết với sao nhí 'Pacific Rim'

Thông tin về phim "Người cộng sự" Bộ phim xoay quanh câu chuyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại, được liên kết với nhau một cách khéo léo qua các cuộc gặp gỡ vô tình giữa những người bạn Việt Nam và Nhật Bản. Tetsuya (Higashiyama đóng) là một doanh nhân người Nhật sang Việt Nam tìm cơ hội kinh doanh, Mặc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đàm phán, nhưng khi gặp Thành Nam (Huỳnh Đông), giám đốc trẻ của một công ty may mặc, Tetsuya hoàn toàn bất ngờ trước điều kiện hợp tác mà Thành Nam đưa ra, đó là Tetsuya phải đi tìm kho báu liên quan đến tấm ảnh của người Việt Nam, Phan Bội Châu. Tetsuya bắt đầu hành trình tìm kiếm lời giải đáp. Những bí mật từ câu chuyện có thật trong lịch sử về nhân vật Phan Bội Châu, người từng sang Nhật hơn 100 năm trước để tìm con đường giải phóng dân tộc dần được hé lộ. Điều khiến Tetsuya xúc động chính là tình bạn cao đẹp giữa chiến sĩ cách mạng Việt Nam Phan Bội Châu và bác sĩ người Nhật, Sakitaro Asaba. Cuối cùng, Tetsuya không chỉ ký được hợp đồng hợp tác với Thành Nam mà còn nhận ra giá trị của sự yêu thương và tìm được hạnh phúc với Hồng Liên, cô bạn gái người Việt. Phim có thời lượng 120 phút, được quay tại Việt Nam, Nhật Bản trong suốt 2 tháng. Để tái hiện quá khứ, đoàn phim VTV và TBS đã có 4 tháng chuẩn bị, khảo sát bối cảnh tại Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Hội An... Tại Nhật Bản, bối cảnh quay trải dài cả miền Đông, miền Tây và nhiều thành phố lớn như Tokyo, Osaka, Kyoto... "Người cộng sự" sẽ được phát sóng vào lúc 20h ngày 29/9 trên kênh VTV1, cùng ngày với Nhật Bản.