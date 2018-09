Lâm Vinh Hải vào vai chàng đồng tính

Sau khi ra mắt một số MV ấn tượng, Lâm Vinh Hải còn lên kế hoạch cùng vũ công Minh Hiền - top 8 'So you think you can dance' tạo thành một cặp đồng tính trong dự án nghệ thuật 'Người luôn đi phía sau'. Dự án này gồm phim ngắn tựa đề 'Tìm' và những đoạn múa đôi đương đại. Hai vũ công có những ngày miệt mài tập luyện cùng nhau.