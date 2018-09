Lam Trường hôn bụng bầu 7 tháng của vợ

Yến Phương cho rằng, năm nay là một năm tràn đầy may mắn và suôn sẻ đối với cô, vì mọi thứ đều đúng dự định. Trước đây, hai vợ chồng cô thoả thuận học xong sẽ có em bé để không ảnh hưởng đến việc học. Cô biết mình có thai sau khi tốt nghiệp khoá học 4 năm kế toán. 'Trong suốt quá trình mang thai đến nay, ngoài một tháng đầu ăn uống khó tiêu và ngủ nhiều ra, trời thương nên tôi ăn uống rất ngon miệng và lên cân hơi nhiều, chứ không ốm nghén như nhiều mẹ bầu khác. Tính đến thời điểm này là đúng 27 tuần, tôi lên được 11 kg nhưng chỉ to lên ở những phần cần to thôi'.