Kimmese xin lỗi vì đã nói xấu Thu Phương

Cách đây không lâu, Kimmese từng khiến công chúng xôn xao khi lên trang cá nhân 'tố' Thu Phương là người sống 'hai mặt'. Cô viết những lời bức xúc dành cho vị huấn luyện viên, trong đó chỉ trích Thu Phương giả tạo, tỏ ra thân thiết và hứa hẹn đủ điều với học trò The Voice, nhưng sau lưng lại nói xấu. Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau, cô đã xóa bỏ đoạn status này.

Kimmese từng rất quý mến Thu Phương trong thời gian The Voice. Tuy nhiên, cô lại nói xấu người thầy.

Kimmese giải thích rằng, cô nghe được những thông tin ngoài lề không hay về con người giọng ca Hải Phòng. Cô sốc khi biết vị huấn luyện viên đối xử với mình hoàn toàn khác so với những gì thể hiện trước đó. Cô cho biết, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó nhưng những nhân vật liên quan đều 'ngậm bồ hòn làm ngọt'. Riêng cô, do tính cách thẳng thắn, bộc trực nên đã không giữ được bình tĩnh và viết lên trang cá nhân. Cô còn tiết lộ, Thu Phương đã hủy kết bạn trên mạng xã hội với cô và một vài học trò The Voice như Kiều Anh, Anh Duy.

Việc Kimmese nói xấu người thầy đã khiến nhiều khán giả, nghệ sĩ phản ứng gay gắt, trong đó có Đàm Vĩnh Hưng. 'Ông hoàng nhạc Việt' nói, nếu anh là Thu Phương, anh sẽ loại Kimmese ngay từ vòng Đối đầu vì bài thi của cô không thực sự hoàn hảo vì phô, chênh. Nhưng Thu Phương quyết định giữ cô lại vì muốn cho cô một cơ hội khác. Anh cảm thấy thất vọng trước hành động của Kimmese dành cho người thầy của mình. Về phía Thu Phương, chị hoàn toàn im lặng và không phát biểu bất cứ điều gì xoay quanh ồn ào với học trò.

Trên trang cá nhân, cô gửi lời chúc mừng sinh nhật, đồng thời xin lỗi Thu Phương.

Vào đúng ngày sinh nhật của Thu Phương (9/10), Kimmese bất ngờ công khai xin lỗi người thầy. Cô viết: "Happy birthday chị Thu Phương. Em xin lỗi vì đã đánh giá con người chị một cách nóng vội như vậy. Em xin thừa nhận là em đã nghe một phía và đã nóng giận để chuyện không hay này công khai. Lỗi này em nhận và học được một bài học cho mình. Em hy vọng status này có thể lấy lại được một phần nào hình ảnh tốt về chị trong công chúng. Đối với những người ngoài cuộc, tôi không có lời xin lỗi nào dành cho mọi người mà tôi chỉ có một kinh nghiệm chia sẻ từ bản thân tôi. Cảm giác ghét một ai đó không sung sướng chút nào bằng cảm giác tích cực khác. Cuộc đời là quá ngắn để đày đọa mình bởi cảm xúc tiêu cực. Dừng lại lúc nào thì cũng không bao giờ muộn".

Sau khi đăng tải lời xin lỗi Thu Phương, rất đông khán giả đã gửi lời bình luận chia sẻ với Kimmese. Đa số trách cô cư xử quá trẻ con và lời xin lỗi không chân thành. Có người còn cho rằng, việc Kimmese thừa nhận sai lầm vì cô nhận quá nhiều sự chỉ trích nặng nề từ dư luận.

